Десятки ракет, "прилеты" в дома, а люди до сих пор под завалами: Свириденко шокировала подробностями обстрела Киева

Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

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В ночь на 2 июля россияне массированно атаковали Киев, из-за атаки погибли, по меньшей мере, 13 человек.

На обстрел столицы отреагировала премьер Юлия Свириденко.

«Этой ночью Россия в очередной раз совершила циничную массированную атаку на Украину. Враг применил десятки баллистических ракет. Больше всего пострадал Киев. На сегодня известно о 13 погибших. Всего известно о 86 пострадавших, среди них двое детей. Есть прямые попадания в не менее 20 жилых домов. Всего в результате обстрелов в столице повреждены еще около сотни домов. Спасатели ГСЧС продолжают работу на 15 локациях, разбирают завалы. К сожалению, под завалами еще могут оставаться люди», — отметила Свириденко.

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Премьер подчеркнула, что РФ не способна достичь своих военных целей, поэтому продолжает сознательно терроризировать мирных украинцев.

«Но и в этот раз она не достигнет желаемого. Ужесточение противовоздушной обороны Украины и более жесткие санкции, которые лишат Россию возможности производить ракеты, — единственный путь остановить этот террор», — добавила она.

Удар по Киеву 2 июля — последние новости

В ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. По состоянию на 9:00 подтверждена гибель 13 человек, еще 56 пострадали, в том числе двое детей.

Во время атаки в разных районах города произошли разрушения и пожары. В Шевченковском районе разрушен жилой дом и частично повреждено медицинское учреждение, в Голосеевском горела многоэтажка, в Деснянском разрушился жилой дом.

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Киев, последствия атаки / © Associated Press

Также последствия ударов были зафиксированы в Печерском, Соломенском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

Одновременно российские войска атаковали и Киевскую область. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что последствия зафиксировали в Бучанском, Броварском, Обуховском, Фастовском и Вышгородском районах. Повреждены частные дома, общежитие, склады и автомобили.

По данным Воздушных сил, Россия использовала для атаки 496 БпЛА разных типов и 74 ракеты. Основным направлением удара стал Киев. Особенностью массированной атаки стало одновременное применение средств воздушного нападения разных типов по разным направлениям, применение большого количества баллистики и реактивных БпЛА.

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