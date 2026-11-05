Десятки россиян в плену и сотни уничтоженных целей: ГУР раскрыло результаты спецоперации "Чебуречная" в Сумской области

Военный

Реклама

Осенью 2026 года бойцы ГУР провели в Сумской области спецоперацию «Чебуречная». Они сорвали наступление россиян и выбили врага сотен гектаров украинской земли.

Об этом сообщили спецназовцы подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины в эксклюзивном видео.

Реклама

Спецоперация «Чебуречная» в Сумской области: подробности от ГУР

Боевая работа длилась семь недель в два этапа. За это время бойцы ГУР зачистили 642 га территории и передали позиции другим подразделениям украинской армии.

Реклама

«Противник пытался перерезать основной логистический путь, который шел на большой населенный пункт, где оборонялся вообще другой корпус. Они не справлялись, туда отправили именно наше подразделение», — заметил военный

В ходе операции разведчики уничтожили 107 россиян, 157 ранили, а 29 взяли в плен. Также украинские военные ликвидировали 61 пункт управления и запуска дронов, 31 артиллерийскую систему, 368 автомобилей и 630 вражеских укрытий и фортификаций.

«Это звучало так, а для меня это звучало: разъ***ть. У нас получилось разъ***ать и это очень круто», — отметил военный.

Война в Украине — последние новости

Напомним, украинские военные продолжают сдерживать российское наступление. В последние дни Силы обороны отразили вражеские атаки и не дали оккупантам продвинуться на нескольких направлениях.

Реклама

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается сложной, но находится под контролем сил обороны. Несмотря на численное преимущество противника и активное использование им беспилотников по отдельным направлениям, украинские военные сдерживают наступление благодаря технологическим решениям.

Новости партнеров

Новости партнеров