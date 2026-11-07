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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Десятки тысяч человек остались без света в большом областном центре — что известно

Восстановительные работы начнутся, как только разрешит ситуация безопасности.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Восстановительные работы

Восстановительные работы / © УНИАН

Более 60 тысяч потребителей в Днепре остались без света из-за повторных российских атак на энергетику.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

«Восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью», — отметил он.

Чиновник предупредил, что вражеская атака на область продолжается.

«Остайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги», — призвал он.

Предыдущие атаки на энергообъекты Днепропетровщины

Напомним, после ночной атаки 30 октября Днепр оказался в масштабном блекауте: без света осталось более 350 тыс. абонентов в городе и окрестных населенных пунктах. В области ввели экстренные отключения вне графиков, а критическая инфраструктура перешла на генераторы. Из-за отсутствия электричества в городе остановился электротранспорт.

31 октября кафиры снова атаковали серьезно поврежденное энергетическое оборудование на Днепропетровщине, попав в два объекта ДТЭК, в частности в тот, где специалисты восстанавливали свет почти двое суток. Из-за повторных ударов без электроснабжения оставались значительная часть Днепра и Каменского, а также Днепровский и Новомосковский районы.

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