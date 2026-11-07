- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 260
- Время на прочтение
- 1 мин
Десятки тысяч человек остались без света в большом областном центре — что известно
Восстановительные работы начнутся, как только разрешит ситуация безопасности.
Более 60 тысяч потребителей в Днепре остались без света из-за повторных российских атак на энергетику.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.
«Восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью», — отметил он.
Чиновник предупредил, что вражеская атака на область продолжается.
«Остайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги», — призвал он.
Предыдущие атаки на энергообъекты Днепропетровщины
Напомним, после ночной атаки 30 октября Днепр оказался в масштабном блекауте: без света осталось более 350 тыс. абонентов в городе и окрестных населенных пунктах. В области ввели экстренные отключения вне графиков, а критическая инфраструктура перешла на генераторы. Из-за отсутствия электричества в городе остановился электротранспорт.
31 октября кафиры снова атаковали серьезно поврежденное энергетическое оборудование на Днепропетровщине, попав в два объекта ДТЭК, в частности в тот, где специалисты восстанавливали свет почти двое суток. Из-за повторных ударов без электроснабжения оставались значительная часть Днепра и Каменского, а также Днепровский и Новомосковский районы.