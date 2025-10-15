Десятки тысяч дел о СЗЧ: нардеп сказал, почему статистика выросла в четыре раза

Народный депутат Александр Федиенко

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Федиенко пояснил, что высокий уровень дел о дезертирстве и самовольном уходе из части (СЗЧ) в Украине не всегда отражает реальное количество нарушителей. Он отметил, что значительная часть этих дел есть следствие дублирования, ошибок в отчетах или поспешных выводов. Однако главная системная проблема, по его мнению, заключается в непрофессиональной армии, пытающейся перенести гражданский опыт на военную структуру.

Об этом он рассказал в эфире канала "Новости.LIVE".

Неправдивая статистика

Федиенко подчеркивает, что рост количества дел о СЗЧ за два года войны в четыре раза касается именно дел, а не реальных людей. По его исследованиям, которые он провел на примере 10 кейсов, половина из них оказалась дублированной.

Депутат объясняет, что часто один человек мог попасть в отчеты трижды, если он несколько раз покидал часть и затем возвращался на службу. Также нередко дело возбуждалось сразу после того, как боец исчезал с поля боя, но впоследствии выяснялось, что он был ранен и оказался в госпитале с другим подразделением.

"Здесь нужно исследовать и сравнить количество дел и количество реальных людей", - подчеркнул Федиенко.

Непрофессионалы на фронте

По мнению народного избранника, проблема СЗЧ не сводится к усталости или «бессмысленным приказам» командиров. Он отметил, что на фронт ушли не кадровые военные, а обычные граждане — менеджеры, электрики, водители, имеющие гражданский жизненный бэкграунд.

Эти люди иногда бессознательно пытаются перенести свой гражданский опыт на военную экосистему, считая, что они лучше понимают, как надо на войне воевать.

«Армия в первую очередь держится на дисциплине. Это самый главный фундамент любых вооруженных сил», – подчеркнул народный депутат.

Бессмысленные приказы и динамика войны

Относительно жалоб на командиров, дающих нелепые приказы, нардеп считает это «дискуссионной темой». Он объясняет, что командиры часто выполняют приказы сверху, используя имеющиеся силы и средства.

Также он привел пример динамических трендов на фронте: раньше все хотели перейти из пехоты к дронарам, потому что там было высшее сохранение жизни.

"Сейчас у нас новый тренд, потому что враг начинает максимально уничтожать пилотов БПЛА", - отметил он.

Федиенко добавил, что гражданское общество не всегда понимает, что такое настоящая война. Он подытожил, что со своей стороны всегда пытается обращаться к военному руководству относительно тех командиров, которые «действительно не берегут свой личный состав», потому что личный состав является самым главным.

