Десятки тысяч погибших дельфинов: как война России сменила экосистему Черного моря

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С весны 2022 года на побережьях Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии начали массово находить мертвых дельфинов. Ученые предполагают, что причиной этого могли стать боевые действия, а потери популяции уже оцениваются в десятки тысяч особей.

Об этом говорится в масштабном исследовании NGL.media, объединившем данные ученых из разных стран Черноморского региона.

Почему гибель дельфинов связывают с войной

По словам руководителя научного отдела Национального природного парка «Тузловские лиманы» Ивана Русева, первые мертвые дельфины без характерных следов от рыболовных сеток начали находить уже в конце марта 2022 года.

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До начала полномасштабного вторжения большинство погибших животных имели признаки гибели в браконьерских сетях. Однако после начала активных боевых действий ситуация резко изменилась — тела дельфинов находили без внешних повреждений, что заставило ученых искать другие причины.

Русев отмечает, что найденные на берегу тела отражают лишь небольшую часть реальных потерь.

По оценкам исследователей, на берег попадает только 6–8% погибших морских млекопитающих, тогда как остальные остаются на дне или исчезают в море.

Именно на основе этих расчетов украинские специалисты предполагают, что за время полномасштабной войны Черное море могло потерять около 50 тысяч дельфинов.

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Какие причины рассматривают ученые

Исследователь китообразных Павел Гольдин отмечает, что окончательных выводов пока нет, однако все основные версии так или иначе связаны с войной.

Среди возможных причин массовой гибели он называет:

мощный подводный шум от военных кораблей, сонаров, взрывов и запусков ракет;

взрывчатые и акустические травмы;

отравление топливом, компонентами боеприпасов или другими токсичными веществами;

стресс и вынужденную миграцию из-за смены мест обитания рыбы;

возможно распространение инфекций, вызванных разрушением инфраструктуры.

По словам ученого, главная задача сейчас не только подсчитать потери, но и получить неоспоримые научные доказательства влияния войны на морских млекопитающих.

Расследование экоцида

Из-за массовой гибели дельфинов Одесская областная прокуратура еще в 2022 году открыла уголовное производство по статье об экоциде.

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Во время разрезов отобрали более сотни биологических образцов, которые сейчас исследуют в ведущих европейских научных центрах, в частности в Падуанском университете (Италия) и Ганноверском университете (Германия).

Специалисты пока не обнародуют результаты анализов, объясняя необходимостью завершить полный цикл исследований, чтобы полученные выводы могли стать доказательствами в международных судебных процессах.

Масштабы трагедии

По информации NGL.media, на осень 2023 года на побережьях черноморских стран было задокументировано 914 случаев обнаружения мертвых или живых истощенных китообразных.

В то же время журналисты создали интерактивную карту, на которой собрано более 2 тысяч случаев обнаружения дельфинов на побережье Черного моря начиная с 2017 года. Конкретно она позволяет узреть, как резко возросло количество таковых находок после начала полномасштабной войны.

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Ученые отмечают, что после завершения боевых действий понадобятся отдельные программы для восстановления популяции дельфинов. Среди возможных мероприятий — создание новых морских природоохранных территорий, уменьшение гибели животных в рыболовных сетях и внедрение современных акустических отпугивателей, уже тестирующихся в Болгарии и Турции.

Напомним, на Фарерских островах произошла очередная волна традиционной охоты на китообразных, из-за которой прибрежные воды окрасились в красный цвет от крови.

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