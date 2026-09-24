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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Десятки вражеских дронов одновременно атакуют Украину: где самая большая угроза

В воздушном пространстве Украины находятся несколько десятков российских ударных БПЛА, больше целей фиксируют над пятью областями.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 24 сентября в воздушном пространстве Украины находятся несколько десятков вражеских ударных беспилотников .

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .

Наибольшее количество БПЛА сейчас фиксируют над Черниговской, Полтавской, Киевской, Винницкой и Житомирской областями.

Воздушные силы призывают жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, оставаться в укрытиях до официального отбоя.

Движение вражеских дронов продолжается, поэтому направления угрозы могут изменяться.

Напомним, что ранее сообщалось, что РФ могла выпустить до 22 ракет разных типов: обозреватель раскрыл состав ночной атаки

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