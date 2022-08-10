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"Десятком дальнобойных ракет": военный эксперт рассказал, как ВСУ могут уничтожить Крымский мост

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"Десятком дальнобойных ракет": военный эксперт рассказал, как ВСУ могут уничтожить Крымский мост

Фото: Associated Press

И железнодорожный, и автомобильный Керченский мост можно разрушить десятком дальнобойных ракет.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что перерезать путь оккупантам через Керченский мост можно ударив в первый пролет, выводящий мост с земли.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "FreeДом".

"Керченский мост можно разрушить десятком дальнобойных ракет, особенно если бить в первый пролет, выводящий мост из земли. Также можно разрушить и Керченский железнодорожный мост, если попасть по составу, движущемуся с техникой или БК. Он также будет взрываться. Такие взрывы могут привести в негодность и сам железнодорожный мост, и параллельный автомобильный мост", – сказал эксперт.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что уничтожение Керченского моста будет зависеть от того, когда западные партнеры предоставят современное вооружение. Вооруженные силы Украины ударят по Керченскому мосту, когда будут иметь возможность и будет поставлена соответствующая военная задача.

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