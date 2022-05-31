"Десятое кацапча": художник нарисовал взрослого Петрика Пяточкина

Украинский художник Олекса Буряк нарисовал нового героя детского мультфильма Петя Пяточкина.

На рисунке художника Петя уже вырос и даже вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Иллюстрацию Буряк разместил в своем Facebook.

На рисунке Петя Пяточкин одет в военную форму. На ней – шеврон Wolverines. Петя держит в руках автомат, которым обезвредил героя популярного советского мультфильма Чебурашко. Картинку автор подписал "Десятое кацапча".

К слову, "Как Петрик Пяточкин слоников считал" – украинский советский короткометражный анимационный фильм. Его сняли в 1984-м на студии "Киевнаукфильм". Анимационный фильм стал культовым.

Как сообщалось, "1+1 media", как один из крупнейших медиахолдингов в Восточной Европе, совместно с Киевской Анимационной студией "Оранжень", Анимаград и Мамахохотала разработали 4 серию из цикла "Добро всегда побеждает". В новом эпизоде авторы рассказывают деткам о важности проявления ценностей и человечности даже в самые сложные времена.

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