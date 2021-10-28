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Детали кровавого ДТП в Харькове и убийство члена "Правого сектора" в Сумах: пять новостей, которые вы могли проспать

Детали кровавого ДТП в Харькове и убийство члена "Правого сектора" в Сумах: пять новостей, которые вы могли проспать

УНИАН

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Журналисты пообщались с соседями семьи – и собрали отзывы о парне, находившемся за рулем Infiniti во время смертельной аварии в Харькове. Читать дальше –>
  • В Харькове активистам стали якобы доступны видео с телефонов пассажиров Infiniti под управлением 16-летнего парня. Читать дальше –>
  • 16-летний водитель, находившийся за рулем Infiniti во время смертельного ДТП в Харькове, отказывается сотрудничать со следствием. Читать дальше –>
  • В Сумах застрелили представителя "Правого сектора" Александра Иванину. Читать дальше –>
  • Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий отреагировал на убийство члена "Правого сектора" в городе. Читать дальше –>

ДТП в Харькове: что известно о смертельной аварии и о том, кто ее вызвал

ДТП в Харькове: что известно о смертельной аварии и о том, кто ее вызвал

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