Детали ночной "бавовны" в Краснодарском крае: чьи дроны поразили российские нефтебазы

Этой ночью "бавовна" расцвела на двух нефтебазах в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае РФ. По данным источников, это была успешная операция ударных беспилотников СБУ.

Об этом рассказали проинформированные источники ТСН.

Эти нефтебазы являются перевалочными для поставки горючего российским войскам в Крыму, поскольку находятся недалеко от полуострова.

Российскими пабликами ходят видео пожаров, возникших в результате прилетов. Местные власти говорят, что их ликвидируют 62 человека и 100 единиц техники, а это значит, что пылает мощно.

"Сезон бавовны" на российских НПЗ и нефтебазах в разгаре. СБУ и дальше будет уменьшать экономический и логистический потенциал России для ведения войны”, — отметил информированный источник.

Напомним, что потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку.

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