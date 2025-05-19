- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 876
- Время на прочтение
- 2 мин
Детали переговоров с россиянами в Турции: Умеров доложил Зеленскому (фото)
Встречи 15-16 мая продемонстрировали миру нашу готовность приближать мир и, соответственно, необходимость давления на Россию ради прекращения войны, отметил Зеленский после доклада Умерова.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, в ходе которого министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о работе украинской делегации и переговорном процессе в Турции.
Об этом Зеленский рассказал днем 19 мая.
«Фактически самым большим результатом встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена. Благодарен всем, кто помогает», — сообщил президент.
Рустем Умеров, как глава делегации в Турции, доложил о конкретных деталях разговора с россиянами.
По словам Зеленского, делегации Украины удалось удержать разговор в достойных рамках. Все попытки российских угроз были отвергнуты. Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и дать необходимую основу дипломатии.
«Такое прекращение огня должно быть достаточно продолжительным и с возможностью продолжения. Наше предложение, согласованное с партнерами, — 30 дней. Мы готовы к этому. Также мы готовы к встрече на уровне лидеров по решению ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией и важно, чтобы руководство России не затягивало войну», — сказал Зеленский.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса Андрей Ермак доложили о встречах и контактах с представителями США и европейскими партнерами — представителями Франции, Британии, Германии, Италии, Польши и Турции. Андрей Ермак представил позиции ключевых стран.
«Координируемся с партнерами практически в ежедневном режиме. Поблагодарил за поддержку.
Напомним, западные СМИ пишут, что переговоры в Стамбуле стали ловушкой для кремлевского руководителя Путина.
Читайте также