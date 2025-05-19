Детали переговоров с россиянами в Турции: Умеров доложил Зеленскому (фото)

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, в ходе которого министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о работе украинской делегации и переговорном процессе в Турции.

Об этом Зеленский рассказал днем 19 мая.

«Фактически самым большим результатом встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена. Благодарен всем, кто помогает», — сообщил президент.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание

Рустем Умеров, как глава делегации в Турции, доложил о конкретных деталях разговора с россиянами.

По словам Зеленского, делегации Украины удалось удержать разговор в достойных рамках. Все попытки российских угроз были отвергнуты. Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и дать необходимую основу дипломатии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание

«Такое прекращение огня должно быть достаточно продолжительным и с возможностью продолжения. Наше предложение, согласованное с партнерами, — 30 дней. Мы готовы к этому. Также мы готовы к встрече на уровне лидеров по решению ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией и важно, чтобы руководство России не затягивало войну», — сказал Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса Андрей Ермак доложили о встречах и контактах с представителями США и европейскими партнерами — представителями Франции, Британии, Германии, Италии, Польши и Турции. Андрей Ермак представил позиции ключевых стран.

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«Координируемся с партнерами практически в ежедневном режиме. Поблагодарил за поддержку.

Напомним, западные СМИ пишут, что переговоры в Стамбуле стали ловушкой для кремлевского руководителя Путина.

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