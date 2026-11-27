Семен Кривонос

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Детективы НАБУ прослушивают, за ними следят и открывают уголовные производства, чтобы остановить работу ведомства. Все эти дела сфальсифицированы.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

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По его словам, силовое давление на НАБУ не прекращалось, а параллельно против бюро разворачивают дискредитационные кампании. Руководитель отметил, что под наблюдение и прослушивание попадали детективы и руководители подразделений, ведущих ключевые расследования.

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«А отдельно мы фиксировали уже много раз и установку прослушок у наших детективов, руководителей подразделений, руководивших ключевыми расследованиями. Также мы замечали факты слежки, а до этого у нас детективы получали подозрения. Некоторые из них до сих пор под подозрениями», — рассказал он.

Кривонос также напомнил, что 25 ноября Печерский суд отменил сообщение о подозрении детектива Виталию Тебекину, хотя впереди это дело еще предстоит апелляция. Директор бюро уверен, что его подчиненные преследуют, чтобы заблокировать работу НАБУ.

«Я абсолютно убежден, что все кейсы по поводу детективов абсолютно сфальсифицированы. И это просто чистое давление, чтобы заставить нас прекратить нашу работу», — подчеркнул чиновник.

В то же время Кривонос возразил, что между НАБУ и другими правоохранительными органами идет война. По его словам, несмотря на постоянное давление, бюро продолжит расследовать резонансные производства, в частности дела «Мидас», «Карфаген» и «Форест Гамп». Директор НАБУ уверен, что все эти дела передадут в Высший антикоррупционный суд, где они завершатся приговорами.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления о возможном давлении спецслужб НАБУ и САП. Он подчеркнул, что не может вмешиваться в работу независимых органов, однако заверил, что поддерживает антикоррупционную систему и не игнорирует нарушение отдельных работников спецслужб.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о подготовке серии новых публикаций, в которых обещает обнародовать подробности и документы о возможных коррупционных связях в НАБУ и САП.

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