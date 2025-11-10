Бизнесмен Тимур Миндич / © Наші гроші

Дополнено новыми материалами

Детективы НАБУ утром 10 ноября пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу. Соратник президента Владимира Зеленского сбежал из Украины за несколько часов до обысков.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации собеседников издания, обыск у Миндича проходит в Киеве. Никаких других деталей о ситуации не сообщается.

Издание обратилось за комментарием в НАБУ, но пока ответа еще нет.

«УП» со ссылкой на источники в политических кругах также проинформировала, что совладелец студии «Квартал 95» покинул территорию Украины 10 ноября — за несколько часов до обыска.

«Миндич сбежал из страны ночью, за несколько часов до обысков», — сказали собеседники издания.

Заметим, в июле «УП» со ссылкой на влиятельного собеседника в антикоррупционных органах писала, что НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу. Сообщалось, что детективам и прокурорам «удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где пять лет назад состоялось празднование дня рождения президента».

Напомним, в сентябре экс-начальник ГУГ, экс-глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, отвечая на вопрос о существовании «пленок Миндича» и могут ли они стать вторым «вагнергейтом», отметил, что теоретически «может быть что угодно». Генерал-лейтенант подчеркнул, что сегодня с помощью искусственного интеллекта можно «сгенерировать что угодно», но если записи имеют основания, то последствия будут серьезными для любого чиновника.