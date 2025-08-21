Детей без прививок не будут пускать в школу: подробности от Минздрава

Школа / © Unsplash

В случае обострения эпидемической ситуации школы в Украине будут иметь право не допустить учащихся без обязательных прививок к занятиям в классе. Такие действия предусмотрены законами «Об образовании» и «О защите населения от инфекционных болезней».

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Какая альтернатива

По его словам, школьники без вакцинации не останутся без образования — им могут предложить дистанционный формат обучения. Ограничения будут действовать до момента получения необходимых прививок или стабилизации эпидситуации.

Вспышка начинается тогда, когда количество невакцинированных детей составляет более 5% среди популяции или коллектива. Школа, где уровень охвата вакцинацией достигает 95%, условно безопасна», — подчеркнул Кузин.

В чем причина такого решения

Он пояснил, что в среднем 2–3% детей не получают прививки из-за медицинских противопоказаний. Однако опасность растет, когда родители сознательно отказываются вакцинировать детей из-за недоверия или отсутствия информации.

«Хочу напомнить вспышку кори в 2017–2018 годах, когда многие дети погибли из-за осложнений — коровых энцефалитов или других состояний. Корь — опасная инфекция, против которой нужно защищаться. Такие ограничительные меры — элемент безопасности в школьной среде», — подчеркнул Кузин.

Как уберечь ребенка от кори

Самое эффективное средство — прививка.

По календарю первую дозу КПК ребенок должен получить в 1 год, вторую — в 6 лет. Если родители пропустили прививку, важно наверстать ее как можно скорее

Две дозы вакцины КПК обеспечивают высокий уровень защиты — до 97%.

Если ребенок контактировал с больным, нужно привить срочно — ни в одном регионе страны нет дефицита вакцины. Пока прививка не получена, рекомендуется избегать посещения общественных мест, школ и детсадов для снижения риска заражения.

ЮНИСЕФ отмечает: только глобальный охват вакцинацией на уровне 95% сдержит масштабные эпидемии кори.

Напомним, в Украине в течение года количество случаев кори возросло более чем в десять раз. Наибольшую опасность эта инфекция представляет именно для детских коллективов. Как отметил главный санитарный врач Игорь Кузин, корь является одной из самых заразных болезней: девять из десяти невакцинированных детей, контактирующих с больным, неизбежно инфицируются.

В настоящее время в стране официально зафиксировано почти 1200 случаев заболевания, из которых около 900 — это дети до 17 лет. Для сравнения: в прошлом году было всего 70.

По словам Кузина, корь особенно быстро распространяется в замкнутых детских коллективах — школах и классах, где дети постоянно контактируют между собой. Уровень охвата вакцинацией от кори, паротита и краснухи остается критически низким — только 44% при необходимых 95%. Худшая ситуация наблюдается в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Чиновник также напомнил об опасности других инфекций, в частности полиомиелита и дифтерии. Так, в Закарпатье недавно удалось ликвидировать вспышку полиомиелита, на что вместе с ВОЗ понадобилось почти три года.

Кузин обратил внимание, что недоверие к вакцинации усиливали некоторые религиозные общины, в частности, церковь Московского патриархата. Это существенно повлияло на низкий уровень прививок среди населения.

«Кор и дальше остается главной угрозой для детей в Украине. Прививку нужно делать как можно скорее, ведь только при охвате по меньшей мере 95% можно избежать повторных вспышек как в школах, так и на уровне регионов», — подытожил замминистра.