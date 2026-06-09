Детей без прививок не пустят в школы и садики: в Украине готовят новый закон

Прививка / © Associated Press

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В Украине предлагается кардинально обновить правила защиты населения от инфекционных болезней. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15286, который должен полностью заменить действующий закон 2000 года и привести систему в соответствие с принятым ранее Законом «О системе общественного здоровья». Документ предусматривает полную перезагрузку системы профилактики и существенное усиление контроля за вакцинацией.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Без прививки — табу на очное обучение

Наиболее резонансная норма законопроекта касается посещения образовательных и оздоровительных заведений. Дети, не получившие профилактических прививок согласно календарю, не смогут посещать учебные заведения, а также детские лагеря отдыха.

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Для зачисления ребенка обязательно понадобится медицинская справка или выдержка из ЕСОЗ с подтверждением отсутствия противопоказаний и всех необходимых вакцин.

Когда возможны исключения?

Допуск невакцинированного ребенка к коллективу разрешат только при наличии временных или постоянных медицинских противопоказаний, подтвержденных врачом. При благополучной эпидситуации окончательное решение будет принимать врачебно-консультативная комиссия (ЛКК).

Новые полномочия Минздрава и цифровизация отказов

Законопроект существенно расширяет полномочия Министерства здравоохранения. Ведомство будет единолично определять:

перечень инфекций, которые могут быть предотвращены вакцинацией;

перечень обязательных прививок по возрасту, состоянию здоровья или в зависимости от эпидемической ситуации;

календарь профилактических вакцинаций

Важное нововведение — тотальный цифровой учет. Все данные о проведенных прививках, а также официальные отказы от них медики будут обязаны вносить в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Если пациент или его родители отказываются от вакцинации, этот факт будет фиксироваться в письменном виде или через официальный акт.

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Кто будет платить за вакцину?

Документ четко разделяет финансирование иммунизации:

За счет госбюджета будут покупать вакцины для обязательных прививок по возрасту и для профилактики бешенства. Для граждан они будут безвозмездными.

За средства местных бюджетов будут финансировать прививки по эпидемическим показаниям, состоянию здоровья или в пределах региональных программ, которые органам местного самоуправления разрешат разрабатывать самостоятельно.

Ужесточение контроля и уголовная ответственность

Кроме новых обязанностей для педагогов (которые должны изолировать больных детей и уведомлять медиков), готовят жесткие санкции для нарушителей.

Кабмин уже получил поручение в течение шести месяцев после принятия закона подготовить изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. За нарушение законодательства в сфере защиты от инфекционных заболеваний будет предусмотрена юридическая ответственность.

Ранее мы писали о том, может ли вакцинация вызвать аутизм у ребенка.

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