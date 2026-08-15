Детей и зятя Трампа хотят вызвать в суд: что известно о деле

Дети Трампа и Трамп / © Фото из открытых источников

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Британская корпорация BBC обратилась в суд с просьбой разрешить вызвать на допрос двух старших детей президента США Дональда Трампа. Речь идет о Дональде Трампе-младшем и Иванке Трампе, а также его зяте — Джареде Кушнере.

Об этом сообщает The Guardian.

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Соответствующее ходатайство вещатель подал в пятницу, 14 августа. BBC хочет получить показания родственников Трампа и документы, связанные с событиями 6 января 2021, когда сторонники президента штурмовали Капитолий США.

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Из-за чего Трамп судится с BBC

Дональд Трамп подал иск против BBC в декабре 2025 года из-за вышедшего в 2024 году документального фильма «Трамп, второй шанс?».

Президент США обвинил вещателя в клевете. По его мнению, в ленте неправильно смонтировали фрагменты его речи от 6 января 2021 года, создав впечатление, что он призвал своих сторонников атаковать Капитолий.

BBC в рамках защиты хочет установить, в частности, каково было намерение Трампа во время той речи, как ее могли воспринимать слушатели и какой вред могли нанести обнародованные материалы.

Что хочет выяснить BBC у родственников Трампа

Юристы вещателя утверждают, что Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп и Джаред Кушнер могут владеть важной информацией о событиях 6 января.

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В частности, речь идет о попытках Трампа убедить тогдашнего вице-президента Майка Пенса не свидетельствовать о результатах президентских выборов 2020 года.

BBC также заявляет, что Джаред Кушнер мог помогать готовить заявление Трампа с осуждением насилия в Капитолии.

В судебных документах адвокаты ВВС отмечают, что родственники президента могут знать детали, которые помогут оценить контекст речи и ее последствия.

Почему BBC не могла вручить повестки

По данным судебных материалов, ранее BBC не смогла вручить повестки Иванке Трамп, Дональду Трампу-младшему и Джареду Кушнеру.

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Родственники президента находятся под охраной Секретной службы США, что усложнило попытки британского вещателя вручить им документы.

В частности, BBC пыталась вручить повестки Иванке Трамп и Джареду Кушнеру у их дома во Флориде, однако правоохранители помешали этому.

Теперь британский вещатель просит суд предоставить разрешение на официальный вызов родственников Трампа и получение от них показаний по делу об иске президента США.

Ранее мы писали, что Трамп подал в суд на американский телеканал CBS из-за интервью Камалы Гаррис в программе «60 Minutes» и требует $10 млрд компенсации. Его команда обвиняет вещателя в предвзятом редактировании интервью, которое якобы могло повлиять на мнение избирателей в пользу Гарриса. Поводом стала разница между ответами Гаррис, транслируемыми в эфире и показанными в другой версии интервью. Трамп также требует обнародовать полную неотредактированную запись разговора. В CBS назвали иск «совершенно безосновательным» и заявили, что будут защищаться в суде.

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