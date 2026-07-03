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Детей морили голодом, избивали и отдали за деньги: в Украине задержали троих горе-матерей (фото)
В Украине задержаны три матери за жестокие преступления против собственных детей.
В трех областях Украины задержаны матери за жестокие преступления против собственных детей.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
В Днепре полицейские задержали 34-летнюю женщину, двухмесячная дочь которой умерла от критического истощения организма. Тело младенца нашли в детской коляске в комнате общежития, где на тот момент не было взрослых.
Следствие установило, что мать долго не кормила ребенка, не ухаживала за ним и не обращалась к врачам, несмотря на его тяжелое состояние. После смерти девочки никому об этом не сообщила.
Совместно со службой по делам детей из семьи, ранее не состоящей на учете, изъяли двухлетнего сына подозреваемой — сейчас он под наблюдением медиков. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы за злостное невыполнение родительских обязанностей и оставление ребенка в опасности.
В Ивано-Франковской области задержали 44-летнюю жительницу Солотвинской общины по подозрению в пытках своего 15-летнего сына, который имеет тяжелую форму ДЦП. Пьяная женщина пыталась накормить парня, а после его отказа избила его по лицу и ногам и дважды ударила головой о стену. Подростка госпитализировали с ушибами и гематомами.
«Следователи установили, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, силой пыталась накормить ребенка, а когда парень отказался от еды, начала бить его по лицу и ногам, после чего дважды ударила головой о стену. Пострадавшего госпитализировали с ушибами, гематомами и ссадинами», — заявили в полиции.
В Ровенской области под стражу взяли местную жительницу, которая за 30 тысяч гривен передала троих своих детей в возрасте 8, 12 и 14 лет знакомому для попрошайничества и продажи наркотиков. Такую же сумму она должна была получить после их возвращения.
Также полицейские задокументировали, что женщина самостоятельно сбывала наркотики, привлекая малолетнюю дочь. Семья не состояла на учете в соцслужбах. Дети изъяты, а матери объявили подозрение в торговле людьми и незаконном сбыте наркотических веществ.
«По всем фактам продолжаются досудебные расследования под процессуальным руководством органов прокуратуры», — подытожили полицейские.
Напомним, в Кривом Роге мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, который самостоятельно воспитывал пятилетнюю дочь. Поскольку других родственников у семьи нет, девочку вынуждена была забрать из детсада к себе домой заведующая заведением.