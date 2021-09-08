"Детей не брошу": отец троих сирот в Светловодске еле сводит концы с концами, а виновница ДТП вышла из СИЗО

"Детей не брошу": отец троих сирот в Светловодске еле сводит концы с концами, а виновница ДТП вышла из СИЗО

Женщину, которая устроила смертельное ДТП, выпустили под залог.

В Светловодске Кировоградской области выпустили из-под стражи под залог в 340 тысяч гривен 28-летнюю Татьяну Вишневскую. Женщина 1 сентября устроила смертельную аварию. Ее Mazda на скорости вылетела на парковку возле торгового центра и врезалась в стену, в результате чего погибла мать троих детей Мария Хивренко.

В тот день Мария с мужем Александром должны были отвести старшего сына в 1-й класс. Однако случилась трагедия.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

На суде Вишневская плакала и говорила, что ехала по дороге и увидела ежика, поэтому решила его объехать. А с автомобилем якобы что-то случилось. Хотя очевидцы ДТП говорили, что машина неслась на бешеной скорости.

Как живет семья после трагедии

Муж погибшей Александр до сих пор не нашел в себе силы объяснить детям, что произошло с их мамой.

"Я не знаю, как им об этом сказать", — отметил мужчина.

Сейчас он оформляет документы на опеку над детьми и помощь. Что касается финансовых вопросов, то, как говорят знакомые, семье приходится очень туго.

Маленького Богданчика Маша кормила грудью. Теперь его перевели на искусственное вскармливание.

По словам Александра, питание детям они покупали на помощь, которую выделяет государство на рождение ребенка. Некоторое время малыша не выносили на улицу, так как сильно похолодало, а теплых вещей еще не было. Помогали друзья.

Справляться с тремя детьми мужчине помогает его мама. Сейчас он оформляет декретный отпуск, чтобы быть с детьми дома.

"Я детей в ни в коем случае не брошу", — говорит отец.

Что касается подозреваемой в смертельном ДТП, то ее родственник вышел на связь, однако пока конкретной помощи семье погибшей Марии никто не предоставил. По его словам, чтобы заплатить залог, они якобы заложили автомобиль.

Также Александру нужна юридическая помощь, чтобы вести судебные дела, но денег на адвокатов у семьи нет.

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