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Детей невозможно узнать, судьба их родителей неизвестна: Зеленский рассказал детали удара по Умани (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Детей невозможно узнать, судьба их родителей неизвестна: Зеленский рассказал детали удара по Умани (фото)

Разбор завалов разрушенного жилого дома в Умани продолжается. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Спасательные работы на месте удара продолжаются.

В результате ночного ракетного удара по Умани Черкасской области погибли двое детей, которых невозможно узнать. Судьба их родителей до сих пор неизвестна.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский.

"Двое из них (погибших — Ред.) — дети, которых невозможно узнать. Судьба их родителей неизвестна. Спасатели будут работать, пока не убедятся, что под завалами больше никого не осталось", — подчеркнул глава государства.

Зеленский выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим в результате атаки врага.

"Российский террор победим только совместно – оружием для Украины, жесточайшими санкциями против государства-террориста, справедливыми приговорами для убийц", — добавил Зеленский.

Глава государства также поделился фотографиями с мест попадания вражеской атаки:

В результате ракетного удара по Умани полностью разрушен подъезд многоэтажки. / © Facebook/Владимир Зеленский
В результате ракетного удара по Умани полностью разрушен подъезд многоэтажки. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский
Спасательные работы на месте попадания ракеты в Умани продолжаются. / © Facebook/Владимир Зеленский
Спасательные работы на месте попадания ракеты в Умани продолжаются. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский
Число жертв ракетного удара по Умани растет. / © Facebook/Владимир Зеленский
Число жертв ракетного удара по Умани растет. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский
По состоянию на 13:30 известно о двух погибших детях в Умани. / © Facebook/Владимир Зеленский
По состоянию на 13:30 известно о двух погибших детях в Умани. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский
Спасатели все еще ищут под завалами дома в Умани людей. / © Facebook/Владимир Зеленский
Спасатели все еще ищут под завалами дома в Умани людей. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Умани ночью 28 апреля. В результате атаки погибли двое десятилетних детей.

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Дата публикации
Просмотры
5072
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