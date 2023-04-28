Детей невозможно узнать, судьба их родителей неизвестна: Зеленский рассказал детали удара по Умани (фото)

Спасательные работы на месте удара продолжаются.
В результате ночного ракетного удара по Умани Черкасской области погибли двое детей, которых невозможно узнать. Судьба их родителей до сих пор неизвестна.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский.
"Двое из них (погибших — Ред.) — дети, которых невозможно узнать. Судьба их родителей неизвестна. Спасатели будут работать, пока не убедятся, что под завалами больше никого не осталось", — подчеркнул глава государства.
Зеленский выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим в результате атаки врага.
"Российский террор победим только совместно – оружием для Украины, жесточайшими санкциями против государства-террориста, справедливыми приговорами для убийц", — добавил Зеленский.
Глава государства также поделился фотографиями с мест попадания вражеской атаки:
Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Умани ночью 28 апреля. В результате атаки погибли двое десятилетних детей.