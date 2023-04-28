Детей невозможно узнать, судьба их родителей неизвестна: Зеленский рассказал детали удара по Умани (фото)

В результате ночного ракетного удара по Умани Черкасской области погибли двое детей, которых невозможно узнать. Судьба их родителей до сих пор неизвестна.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский.

"Двое из них (погибших — Ред.) — дети, которых невозможно узнать. Судьба их родителей неизвестна. Спасатели будут работать, пока не убедятся, что под завалами больше никого не осталось", — подчеркнул глава государства.

Зеленский выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим в результате атаки врага.

"Российский террор победим только совместно – оружием для Украины, жесточайшими санкциями против государства-террориста, справедливыми приговорами для убийц", — добавил Зеленский.

Глава государства также поделился фотографиями с мест попадания вражеской атаки:

В результате ракетного удара по Умани полностью разрушен подъезд многоэтажки. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Спасательные работы на месте попадания ракеты в Умани продолжаются. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Число жертв ракетного удара по Умани растет. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

По состоянию на 13:30 известно о двух погибших детях в Умани. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Спасатели все еще ищут под завалами дома в Умани людей. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Умани ночью 28 апреля. В результате атаки погибли двое десятилетних детей.

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