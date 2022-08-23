Детей оставили в машине на 8 часов, а родителей отправили на фильтрацию: из Мелитополя становится труднее уехать

Мэр Мелитополя Иван Федоров говорит, что россияне устраивают фильтрацию и отнимают родителей от детей на несколько часов. По его словам, захватчики поиздевались над молодой семьей, выезжавшей из оккупации с двумя малолетними детьми.

Об этом Федоров в эфире телемарофона, сообщает "24 канал".

"Семью из двух детей, мужчины и женщины, остановили. Мужчину и женщину посадили в клетку (отправили на фильтрацию — Ред.), а двое малолетних детей в возрасте четырех и шести лет восемь часов сидели в машине сами", — рассказал Федоров.

Фильтрация происходит в сторону аннексированного Крыма. По словам Федорова, такую же фильтрацию оккупанты хотят ввести в Васильевке Запорожской области. Там они тоже хотят построить клетку и пропускать только местных жителей.

Как сообщалось, в Мелитополе оккупанты делают анализ ДНК и берут отпечатки пальцев у предателей. Несколько работников женской колонии перешли на сторону оккупантов и получили российские паспорта.

Читайте также: