"Детей у меня не будет, удалили все органы": в Мелитополе 27-летняя девушка обвиняет врача, что вовремя не диагностировала у нее рак

"Детей у меня не будет, удалили все органы": в Мелитополе 27-летняя девушка обвиняет врача, что вовремя не диагностировала у нее рак

Девушка 1,5 года лечилась, но онкозаболевания врач у нее не увидела.

В Мелитополе Запорожской области у 27-летней женщины вовремя не обнаружили рак, из-за этого пошли метастазы. Женщине сделали операцию, удалили органы малого таза и теперь она не сможет иметь детей, о которых они с мужем мечтали.

Своей историей жительница Мелитополя поделилась в соцсетях.

"Мне 27 лет. Я не рожала. Планировали с мужем первого ребенка. Готовила организм к беременности. Ничего не получалось. За полтора года врач трижды меня госпитализировала и ставила диагноз "апоплексия яичников". Делала кучу УЗИ, сдавала кучу анализов и только через 1,5 года лечения она сказала сдать анализы на рак, пришли результаты S100. Она сказала: "Все нормально" и дала направление в онкодиспансер Запорожья. Говорит: "Там тебе сделают маленькую лапароскопию". В результате у меня рак", – рассказывает женщина.

По ее словам, у нее диагностировали 3 стадию рака, а метастазы пошли даже в желудок.

"Мне сделали полосную тяжелую операцию. Врачи сказали, что через 2 месяца спасать было бы некого. Впереди долгое и серьезное лечение. Детей у меня не будет, удалили все органы", — говорит девушка.

Она обвинила врача в халатности и в том, что та лишила ее радости материнства.

В медицинском центре, где работает врач-гинеколог, о которой идет речь, ТСН.ua сообщили, что нареканий со стороны пациентов на ее работу никогда не было.

"Ольга Борисовна у нас работает уже больше 8 лет. Жалоб на нее со стороны пациентов никогда не было", — рассказали ТСН.ua в медицинском центре.

Напомним, что реанимации Запорожской областной клинической детской больницы, где скончался двухлетний Давид, разразился скандал. Родители мальчика рассказали, как произошло трагедия, они в смерти ребенка обвиняют медиков, якобы несвоевременно оказавших помощь.

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