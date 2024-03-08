Детей – в интернат, родителей – на фронт: в гимназии Черновцов разразился скандал с полицейской и директором

Родители рассказали, что их дети испытали большой страх и теперь боятся идти в гимназию.

В Черновцах разразился скандал в одной из гимназий: работница ювенальной полиции пугала детей интернатом, СИЗО, штрафом их родителей и угрожала, что отцов отправят на фронт. Родители пожаловались на правоохранительницу и руководство гимназии в полицию. Они также требуют увольнения директора учебного заведения.

Первой об инциденте сообщила мама одного из учеников гимназии Инна Козуб на своей Instagram-странице.

Что известно о скандале в гимназии в Черновцах

Козуб в своем сообщении указала, что инцидент произошел 6 марта в гимназии №5 "Интеграл". По словам женщины, травли, угрозы и запугивания пережили дети, которым по 10-11 лет.

"Директор с классным руководителем вызывали на беседу с малолетними детьми без ведома и разрешения родителей (именно нашего 5-В класса) представительницу полиции, которая унижала детей, заставляла их к выполнению физических упражнений: приседания и стояния в планке, а если ребенок не мог стоять, его снизу били ногой в живот. О запугивании словесном вообще молчу. Перейдя все человеческие нормы понимания, 10-летних детей унижали, на их слезы — ответ "не реви, ты — мужик, ты, как тряпка", — говорится в сообщении черновчанки.

"Пани полицейская очень интересовалась заработной платой родителей, запугивала, что она имеет право выписать штрафы и они (дети) "жрать не будут иметь месяц". За этим всем наблюдали взрослые в лице классного руководителя, и самое основное и шокирующее — школьного психолога!!" – заявила Козуб.

Она отметила, что детей запугивали интернатом, колонией, СИЗО, проверкой домов сотрудниками полиции на пригодность их родителей к военной службе. Школьники пережили страх. Сын женщины рассказал, что дети боялись дышать и сидели со слезами на глазах.

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"Дойдет через боль в руках и ногах" – аудиозапись инцидента в гимназии

В то же время, 6 марта в одном из местных пабликов Черновцов было опубликовано сообщение о том, что во время беседы о поведении в школе представительница ювенальной полиции кричала на детей и угрожала им.

Впоследствии в паблике выложили аудиозапись части разговора. На нем слышно, как, вероятно, полицейская кричала на одну из учениц и заставляла ее приседать, потому что девушка "не знает, что такое приложение". Когда ученица отказалась приседать из-за боли в ногах, женщина сказала ей после уроков зайти в кабинет с родителями.

На записи также слышно, как женщина кричит на детей из-за распущенных волос: "Вы меня как увидели, сразу нужно было завязывать "патлы". Она также критиковала одежду детей и говорила: "Будете приседать все миллион раз".

"Если до вас не доходит через слово, когда вас просят, то дойдет через боль в руках и ногах. У нас территория большая, убирать есть за кем", — слышно на аудиозаписи.

Что рассказывают другие родители

Мама восьмиклассника Елена в комментарии "УП. Життя" рассказала, что первая беседа полицейской с детьми состоялась еще 4 марта.

"О встрече с полицианткой родителей предварительно не известили. После встречи сын рассказал, что правоохранительница начала запугивать детей: мол, их отдадут в детский дом, а родителей – отправят на фронт. Были и другие угрозы, как то, что из-за плохих оценок на детей составят протоколы. Сын очень переживал, плохо спал накануне состоявшейся в среду второй встречи 6 марта", — рассказала мама ученика гимназии "Интеграл".

По словам Елены, грубость и хамство по отношению к детям проявляются даже на уроках, а преподаватели относятся к ученикам крайне пренебрежительно. Поэтому у детей нет желания учиться и они получают плохие оценки.

"Когда я услышала аудио той встречи с полицейской, была шокирована. В классе кроме нее еще была директор и классная руководительница, но ни одна из них не вступилась за детей. Представительница ювенальной полиции вела себя грубо, кричала, задавала вопросы из школьной программы, а если ребенок не могл ответить — заставляла приседать определенное количество раз. По-моему, вопрос этой полицейской не является сферой ее компетенции", — отметила Елена.

Она добавила, что сын всячески пытался избежать этого "воспитательного" разговора с представительницей полиции. Он даже просил забрать его с уроков из-за головной боли.

"Но это не только наш класс вчера пострадал. Такая же "воспитательная беседа" полицейской происходила с тремя пятыми классами. Там учатся дети 9-10 лет, а ведь они еще даже не подростки. Эти ученики просто боялись и плакали", – сообщила женщина.

Она подчеркнула – родители очень надеются, что этот инцидент не "замнут".

Гимназия "Интеграл" в Черновцах/Скриншот по видео

Как на инцидент отреагировали родители и директор гимназии

Козуб отметила, что родители школьников мгновенно отреагировали на инцидент. Но они были шокированы ответом, полученным от директора гимназии Веры Сопетык. Она сообщила, что "это профилактическая работа с детьми".

"Эта профилактическая работа привела к нарушению психологического состояния детей, боязни идти в школу, половина детей боялись прийти домой после уроков, потому что их должны были забрать в интернат", – сообщила мама одного из учеников.

Она подчеркнула, что эта ситуация нарушает все права детей.

Женщина добавила, что такая же беседа прошла и со старшеклассниками. После нее шокирующие аудиозаписи "разлетелись по всем группам".

По словам Козуб, родители не понимают, как такая ситуация могла произойти "в наше время, когда мы учим детей, что их никто не может унижать и издеваться, что они имеют право голоса и должны уметь отстаивать свои границы" — это тезис из программы новой украинской школы, по которой мы учимся".

"То есть все 4 года первый учитель рассказывала им об их правах, которые были уничтожены напрочь непонятной женщиной из полиции, которая была даже не в форме!" – резюмировала мама ученика.

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Родители требуют уволить директора гимназии

"Суспильне" со ссылкой на начальницу управления образования Ирину Ткачук сообщило, теперь более 100 родителей учеников гимназии №5 "Интеграл" требуют уволить директора из-за действий полицейской. Так, 7 марта родители пришли в гимназию с требованиями от управления образования отстранить директора от исполнения обязанностей, а впоследствии уволить ее.

Как заявил отец шестиклассника Александр, поведение полицейской и директора могут повлиять на психологическое состояние детей.

"Ребенок может иметь психологическую травму. Я считаю, что это не нормально. Если ребенок не знает, что такое прилагательное, то его надо научить, а не говорить ему, чтобы приседал 40 или 100 раз. Таким было поведение полицейской — это слышно на записи. Директор работает более 30 лет, у нее должны быть навыки общения с детьми", – рассказал Александр.

А восьмиклассница Анна рассказала о предвзятом отношении к ее классу. ТаК, учителя иногда отказывались проводить уроки. Девушка рассказала, что 4 марта полицейские проверяли рюкзаки учеников. В то же время, правоохранители были без формы и не показали ни одного документа.

"В среду начали опрашивать. За один неправильный ответ мы приседали 10 раз. Я не приседала, потому что была больна. Один парень простоял в планке 10 минут, пока никто не ответит правильно", – рассказала Анна.

Управление образования проведет проверку

Ткачук сообщила, что сейчас в управлении образования консультируются с юристами о том, можно ли отстранить директора от должности на период служебного расследования.

"Есть вероятное нарушение прав детей. Я на протяжении трех часов разговаривала с родителями. Они говорят, что опасаются за жизнь и здоровье детей, если они будут находиться в заведении. Это их позиция", – сказала начальница управления образования.

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В то же время она до сих пор не смогла обсудить ситуацию с руководством гимназии, поскольку директор отвечает, что должна быть на уроках.

"Я подожду, чтобы с ней пообщаться, потому что хочу услышать также и ее сторону. Также будем обращаться от управления образования к правоохранителям, чтобы они квалифицированно оценили действия и поступки, которые вчера прошли в заведении", – сообщила Ткачук.

Директор гимназии заявила о жалобах учителей на поведение учеников

Директор гимназии Вера Сопетык рассказала, что воспитательные беседы с полицией были организованы для учеников 5 и 8 классов в связи с соответствующими записками классных руководителей. В частности, один из учителей жаловался на неоднократное унижение со стороны учеников. Речь шла о плохом поведении или отсутствии детей на уроках, об оскорбительном ругательстве.

"Дети приходят на уроки без домашних заданий, тетрадей и учебников. Совместные собрания с родителями не дали результатов. Родители верят детям, что им не задают домашних заданий, и что иногда учителей не было на уроках. Одна мама нам сказала: "Что я могу с ним сделать? Делайте что хотите", — рассказала Сопетык.

Директор гимназии "Интеграл" Вера Сопетык/Скриншот с видео

Директор также рассказала, что частично присутствовала на одной из встреч детей с правоохранителями. По ее словам, когда увидела, как дети приседают, сказала им остановиться, но это сделали не все. Сопетык утверждает, что детей не унижали и насилия не было. Директор гимназии также считает, что оснований для ее увольнения нет.

"Если их заставили поприседать, не вижу в этом ничего страшного. Они на физкультуре так же бегают и приседают. Не вижу большой вины, чтобы писать заявление на увольнение. Мы должны найти взаимопонимание с родителями. Мы хотим помочь им воспитать достойных людей, но обязанность родителей – посмотреть, с чем ребенок идет в школу", – сказала Сопетык.

Правоохранители начали расследование

В ГУ Нацполиции в Черновицкой области сообщили, что во время мониторинга соцсетей вечером 6 марта правоохранители обнаружили сообщение о возможных неправомерных действиях полицейской в отношении учеников одного из учебных заведений города. По информации, которая была распространена в сообщении, сразу была начата тщательная проверка.

Руководство областной полиции по факту инцидента назначило служебное расследование, по результатам которого будет принято соответствующее решение в отношении полицейской.

Там добавили, что 7 марта в Черновицкое райуправление полиции поступили обращения от родителей детей о возможных неправомерных действиях руководства учебного заведения и работницы полиции. В настоящее время идет проверка информации, изложенной в сообщении и обращении родителей.

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