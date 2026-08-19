Детей в Украине ожидает важное нововведение от 1 сентября — о чем идет речь

Садик / © pixabay.com

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С 1 сентября 2026 года английский язык станет обязательной частью образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста – от 5 до 6 лет. В то же время дошкольников не будут требовать свободно говорить на английском: на этом этапе речь идет о базовом знакомстве с языком и подготовке к его дальнейшему изучению в школе.

Об этом на брифинге в рамках конференции «Августа-2026» сообщила заместитель министра образования и науки по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова.

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В Украине с нового учебного года изменяются требования к образовательному процессу в детских садах. Дети от 5 до 6 лет должны получить возможность системно изучать английский язык.

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Кто будет проводить занятия по английскому

Не обязательно, чтобы английский преподавал штатный работник конкретного детского сада. Если в заведении нет соответствующего специалиста, к занятиям могут привлекать других специалистов.

В частности, преподавать английский для дошкольников смогут:

учителя английского языка из школ;

педагоги частных образовательных учреждений;

физические лица-предприниматели, имеющие соответствующую подготовку.

Предусмотрен также вариант для детсадов, работающих в населенных пунктах с нехваткой педагогов.

Занятия могут проводить дистанционно. Дети будут оставаться в группе вместе с воспитателем, а преподаватель английского будет подключаться онлайн.

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Должны ли дети свободно говорить по-английски

Введение обязательных занятий не означает, что от пятилетних детей потребуют знания английского на уровне школьников.

Цель дошкольного обучения – заинтересовать ребенка на языке, сформировать базовые знания и создать основу для дальнейшего обучения в школе.

То есть, занятия для старших дошкольников должны быть адаптированы к их возрасту и предусматривать постепенное знакомство с английским.

Что это значит для родителей

С 1 сентября английский входит в образовательный процесс для детей 5–6 лет, поэтому родителям не нужно отдельно искать языковые курсы, чтобы ребенок имел базовое знакомство с языком в пределах дошкольного образования.

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В то же время, конкретный формат занятий будет зависеть от возможностей детского сада и наличия педагогов. В одном заведении английский может проводить отдельный преподаватель, а в другом – привлеченный специалист дистанционно.

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