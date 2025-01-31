Детей ввели в искусственную кому: что известно о пострадавших из-за прилета БпЛА в дом в Сумах

Всего в результате атаки травмированы 13 человек.

В результате "прилета" российского беспилотника в многоэтажку города Сумы количество пострадавших возросло до 13 человек. Среди них двое детей, которые находятся в искусственной коме.

О состоянии пострадавших и последних новостях из Сум рассказали в эфире телеканала "Мы-Украина".

Отмечается, что 8-летняя Варя и 17-летний Денис находятся в тяжелом состоянии. Врачи ввели их в искусственную кому, чтобы сохранить жизнь. Впрочем, никаких прогнозов медики не дают.

Из-под завалов вчера вечером извлекли тело матери девочки Вари. Также пострадал ее дедушка – он находится в больнице с переломами ног. В общей сложности погибли девять жителей дома.

Известно, что жильцов дома, чьи квартиры уцелели, пускают в квартиры постепенно и под присмотром спасателей, потому что есть угроза обвала плит. Ведь этот дом панельный. Российский "Шахед" полностью разрушил 9 квартир.

Напомним, ночью против 30 января россияне ударили "Шахедом" по десятиэтажке в Сумах. Были разрушены девять квартир и 12 балконов. Среди погибших целых три супруга – 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний муж и его 61-летняя жена. Также погибли 64-летний и 63-летний мужчины и 37-летняя женщина.

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