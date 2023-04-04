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Детей выносили на себе: полицейские обнародовали видео из Краматорска после прорыва дамбы

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
283
Время на прочтение
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Детей выносили на себе: полицейские обнародовали видео из Краматорска после прорыва дамбы

Фото: Патрульная полиция Краматорска и Славянская

В городе подтопило около 260 домов на 30 улицах.

Вместе с другими экстренными службами в Краматорске Донецкой области, где прорвало дамбу, в результате чего затоплены частные дома, работали и патрульные. В общей сложности было привлечено около 30 инспекторов. Несколько экипажей остановились неподалеку, чтобы ограничить гражданский доступ к месту происшествия, а другие присоединились к спасательной операции.

Видео из города обнародовала Патрульная полиция Краматорска и Славянская.

"В воде полицейские пробирались в дома и на руках выносили людей и животных, которые тоже оказались в водяной ловушке: кого-то выводили под руки, кого-то вывозили на автомобиле, кого-то — транспортировали на лодке, детей пришлось выносить на себе", — рассказывают спасатели.

Инспекторы помогли спастись 28 гражданам и 10 животным. Вывезено автомобилем в более безопасные места 35 человек и 5 собак. Еще 13 человек направлены в Пункт Несокрушимости.

Напомним, на одном из прудов в Краматорске частично разрушен водосбросный шлюз, поэтому произошел неконтролируемый сброс воды — подтопило около 260 домов на 30 улицах.

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Дата публикации
Просмотры
283
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