"Дети базовых понятий не знают": простая задача по математике на НМТ-2026 шокировала Сеть

Экзамен / © Freepik

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Одна из базовых задач по математике на НМТ 2026 года привела к оживленным дискуссиям в соцсетях. Репетитор пани Алиса продемонстрировала базовые примеры, которые абитуриенты должны решить во время экзамена. Среди них — задача на нахождение корня уравнения.

Об этом педагог написала в Threads.

Пани Алиса отметила, что такие примеры относятся к простейшим задачам на экзамене, которые должны без труда решать школьники. В то же время педагог подчеркнула: хотя сами вопросы несложные, из-за стресса и необычных условий тестирования даже с ними можно не справиться.

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«Помимо таких простых еще сложнее, конечно, с геометрическими фигурами, логарифмами и т. д. Но часть детей психологически не готовы к экзаменам, а часть не училась по разным причинам и просто наугад нажимает, поэтому имеем то, что имеем«, — указала пани Алиса.

Задания по математике на НМТ 2026 года

В комментариях пользователи соцсетей высказали разные мнения. Одни удивлялись, как абитуриенты могут не справиться с такими базовыми задачами. Другие же отмечали, что родителям следует больше обращать внимание на уровень образования детей, ведь при должной учебе в школе набрать проходной балл вполне реально.

Также украинцы шутили, что со временем НМТ может состоять только из элементарных задач, если выпускники не смогут решать более сложные примеры.

Некоторые комментаторы отмечали, что современным школьникам было бы непросто сдать прежнее внешнее независимое оценивание.

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«Знакомство со степенью/возвышением — 5 класс, изучение свойств и т.д. — 6-8 класс».

«Это задача 7-го класса, где учат ступени. Какое число нужно умножить на 2, чтобы получить 16? Ну, пожалуй, 8. А в какую степень нужно преподнести 2, чтобы получилось 8? Ну, пожалуй, в 3».

«Здесь даже просто подстановкой вариантов можно решить».

«Прям вообще ужас, почитала комментарии по теме НМТ, репетиторы пишут, что дети вообще базовых понятий не знают, скоро дойдут до того, что табличку умножения на НМТ поставят в задание, и то скажут, что сложно».

«Я уже не знаю, что делать, что писать, чтобы люди обратили внимание на уровень образования! Чтобы поняли, что математика на НМТ не так страшна, что проходной легко получить, потому что есть часть таких легких задач, есть формулы в справочных материалах».

Комментарий о заданиях по математике на НМТ-2026

Комментарий о заданиях по математике на НМТ-2026

Комментарий о заданиях по математике на НМТ-2026

Комментарий о заданиях по математике на НМТ-2026

К слову, министр образования Оксен Лисовый категорически отверг возможность отмены обязательной математики и истории Украины на НМТ, подчеркнув, что эти предметы являются базовыми для поступающих. Он назвал мифы о чрезмерной сложности теста попытками разуверить абитуриентов, ведь порог знаний доступен, а количество тех, кто его не преодолевает, низкое. Министр также отметил, что поступление в университет является добровольным выбором, и напомнил об альтернативе в виде качественного профессионального образования, которое не менее перспективно.

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