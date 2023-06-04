"Дети были бы живы, если бы не кучка бандитов в Кремле": Зеленский эмоционально напомнил о преступлениях Путина и его приспешников

За время полномасштабной войны погибли не менее 485 украинских детей.

В воскресенье, 4 июня, когда в Украине отмечают День памяти детей, погибших в результате российской агрессии, президент Украины Владимир Зеленский эмоционально напомнил о преступлениях президента государства-агрессора Владимира Путина и его приспешников в Кремле.

Об этом он говорил в своем традиционном вечернем обращении.

Украинский лидер подчеркнул, что сегодня мы вспоминаем о погибших еще с 2014 года детях, которые "были бы живы, если бы кучка бандитов в Кремле, в Москве не почувствовала себя вождями, якобы имеющими право вершить судьбу народов".

“Каждый из этих бандитов будет осужден. Я не сомневаюсь в этом. На этот результат работают все необходимые правовые институции”, – заверил президент.

О погибших и похищенных детях

Владимир Зеленский сообщил, что только за время полномасштабной войны точно известно о гибели 485 детишек.

"Это число, которое мы можем официально подтвердить, зная данные каждого ребенка. К сожалению, настоящее число больше. Каждый раз, когда мы освобождаем нашу землю от российских окупантов, мы узнаем страшную правду об оккупации. О том, сколько людей, сколько детей в погребениях на оккупированной территории – в могилах этой войны, этой агрессии. И сколько до сих пор под руинами в сожженных Россией украинских городах и селах”, — подчеркнул президент.

Украинский лидер отметил, что пока нет полной информации о сотнях тысяч детей, депортированных в Россию.

“По состоянию на сегодняшний день благодаря разным усилиям удалось вернуть в Украину 371 ребенка из депортации. При том, что нам точно известно по крайней мере о 19 505 депортированных украинских детях, и это лишь часть всех тех наших маленьких украинцев и украинок, которые до сих пор у врага. Которых мы всех должны вернуть”, — подчеркнул президент.

О последствиях ракетного удара под Днепром

Владимир Зеленский сообщил о завершении спасательной операции в городе Подгородном на Днепровщине, где российская ракета разрушила дома.

“25 человек получили ранения, из них пятеро – дети. Давид, ему 6 лет – тяжелое состояние, мальчик госпитализирован. Денис, ему 11 лет, – тоже тяжелое состояние, госпитализирован. Александр, 15 лет, тоже тяжелое состояние. Лиза, 17 лет, – лечение амбулаторное. Кира, ей 10 лет, – минно-взрывная травма, лечение амбулаторное. Больно видеть такие отчеты. Лиза, 2 года девочке, была убита этой российской ракетой. Вероятно, "Искандер". Мои соболезнования родным и близким…” – сказал президент.

О странах, которые помогают России

Также Зеленский сообщил о состоявшемся сегодня специальном совещании по санкциям с участием представителей ГУР, Службы внешней разведки, правительства и Офиса президента.

“Очень детально проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Разные страны, разные компании, без которых Россия не смогла бы производить средства террора, в том числе ракеты. К сожалению, государству-террористу удается использовать технологии мира по сети поставщиков, удается обходить международные санкционные режимы”, — отметил украинский лидер.

По словам президента, украинские власти видят каждое направление обхода имеющихся санкций, каждую страну, чья территория или юрисдикция, чьи граждане используют Россию для продления террора.

“Мы должны закрыть все такие направления – вместе с партнерами – чтобы не было в российских ракетах, в российском оружии продукции свободного мира. Необходимые шаги будут”, — заверил президент.

Напомним, в субботу, 3 июня, во время воздушной тревоги в Подгородненском обществе в пригороде Днепра раздался взрыв. Ракетным обстрелом поврежден двухэтажный жилой дом.

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