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"Дети чудом остались живы": оккупанты ударили по жилому дому на Херсонщине

"Дети чудом остались живы": оккупанты ударили по жилому дому на Херсонщине

Обстрел Херсонщины / Фото: Офис генерального прокурора

У пострадавшей 45-летней женщины ранение ноги.

Российские оккупанты днем, 6 марта, обстреляли Корабельный район Херсонщины. В результате атаки ранения получила 45-летняя женщина.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"Дети чудом остались живы. Ведь дом полностью иссечен обломками. А во дворе просто армагедон", - говорится в сообщении.

У пострадавшей 45-летней женщины ранение ноги.

"Детские игрушки усеяны стеклом – так сейчас выглядит дом, попавший под вражеский удар", — добавили в ОВА.

Напомним, российские кафиры сегодня, 6 марта, нанесли циничный удар по жилым домам в поселке Боровая на Харьковщине.

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