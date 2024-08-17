Дети дипломатов будут учиться за границей за средства украинцев: как это возможно

Детям дипломатов, которые учатся в школах за границей, будут компенсировать расходы на образование из бюджета Украины.

Кабмин на заседании 16 августа внес изменения в Порядок оплаты расходов, связанных с получением детьми работников дипломатической службы, направленных в долгосрочную командировку, дошкольного и общего среднего образования.

Так, Порядок дополнен нормами, предусматривающими компенсацию расходов на образование за границей для детей дипломатической службы. Компенсировать эти средства собираются из бюджета Украины.

Кроме того, предусмотрен порядок оплаты таких расходов в случае начала (завершения) обучения ребенка посреди начального года.

Следует отметить, что в прошлом году в Минобразования заявили, что в Украине может быть отменено бюджетное обучение для большинства специальностей. Мол, часть студентов-бюджетников в Украине могут перевести на грантовое финансирование, не покрывающее полную стоимость обучения.

Кроме того, сейчас на рассмотрение парламента находится законопроект Кабмина о повышении налогов из-за необходимости разыскать 500 млрд грн на оборону, в том числе на зарплаты военнослужащим.

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