Дети и пожилые люди стали живыми щитом: оккупанты убегают из района украинского города через трубу (видео)

Купянск Харьковской области / © Associated Press

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Российские оккупанты бегут из района Купянска, где продолжается контрнаступление украинской армии, прикрывшись гражданскими. Они погнали детей и пожилых людей через газопровод - трубу для диверсантов.

Об этом 27 сентября сообщили во 2-м корпусе Национальной гвардии Украины «Хартия».

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Оккупанты прикрываются гражданскими, чтобы сбежать

Разведывательные дроны украинских военных зафиксировали группу из девяти гражданских, среди которых были дети, пожилые люди и человек на костылях. Рядом с ними передвигались мужчины призывного возраста в гражданской одежде.

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В Хартии предполагают, что это могут быть российские военные, которые сняли форму и пытаются выйти из зоны боевых действий под прикрытием гражданских.

Группу провели из Купянска через село Голубовка в газопровод «Шебелинка — Острогожск», после чего завели внутрь трубы.

По данным украинских военных, россияне уже использовали этот газопровод для скрытого перемещения своих штурмовиков в Купянск. Теперь, по их словам, той же трубой кафиры выводят гражданских.

Детям и пожилым людям придется пройти более 10 км

По предварительным данным, людям придется преодолеть внутри газопровода более 10 километров. Труба выходит в лес, откуда гражданских, предположительно, планируют вывезти на оккупированную территорию.

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Всю дорогу российские военные, по информации «Хартии», снимали людей на камеру.

Украинские военные видели группу, однако не открывали огонь, поскольку среди людей были гражданские — дети и пожилые люди. В Хартии отметили, что российские военные, вероятно, именно на это и рассчитывали.

Наступление ВСУ — что известно об операции «Вивальди»

Напомним, по состоянию на 28 сентября украинские силы во время операции «Вивальди» уволили еще ряд населенных пунктов — Новое, Редкодуб и Екатериновку, а также возобновили контроль над Карповкой и Новомихайловкой. Украинским военным удалось уничтожить тысячи окупантов, взять в плен сотни захватчиков и вернуть десятки километров территории.

Накануне Зеленский сообщил, что за неделю ВСУ обезвредили более 10,6 тыс. окупантов. Самыми горячими направлениями на фронте остаются Покровское, Константиновский и Лиманский.

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