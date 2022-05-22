Дети и война: как будет проходить тестирование и выпускной у школьников

О том, каким будет последний звонок и что ждет школьников, которые заканчивают школу или продолжают обучение в Украине, рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Последний звонок для школьников будет происходить в разных регионах Украины по-разному в зависимости от ситуации.

"Жизнь продолжается и несмотря на то, что враг пытается разрушить Украину и нашу привычную жизнь тем не менее в жизни каждого человека есть важные даты и одна из них – это завершение учебного года в школе. Поэтому каждое учебное заведение по своему усмотрению, и это не только в военное время, а закреплено законом об общем среднем образовании само определяет, когда и в какой форме проводили прощание со школой для выпускников. "Это должно быть действительно важным событием без скучных вещей. Там не должно быть приглашенных депутатов, чиновников, которые будут угнетать детей скучными речами. Это должно быть коротко, ярко и так, чтобы это запомнилось на всю жизнь", — говорит эксперт.

Среди проблем, которые сейчас в образовательном процессе, это завершение учебного года, составление национального мультипредметного теста и получение свидетельства о среднем образовании.

"К сожалению дети с оккупированных территорий в этом году, если у них нет возможности выехать на подконтрольную территорию, у них, к сожалению, вряд ли будет возможность по крайней мере первым заходом сдать тесты, потому что процедура проведения этого теста требует обязательного присутствия выпускника в центре тестирования. На оккупированных территориях это невозможно. Мы не можем этого сделать физически, но мы предоставляем все возможности, я знаю, что Министерство образования, Украинский центр оценивания качества образования очень напряженно работают над тем, чтобы ввести такие условия, чтобы максимальное количество детей смогли приобщиться к сдаче теста. Это 356 тысяч детей, если я не ошибаюсь, хочу обратить особое внимание для тех, кто находится на оккупированных территориях и пока не имел возможности зарегистрироваться, а также те, кто сейчас на подконтрольных территориях и по разным причинам также не смогли зарегистрироваться, кто не успел зарегистрироваться до 19 апреля могут сделать это еще в июне на дополнительную сессию", — говорит эксперт.

Следите за сайтом Украинский центр оценки качества образования, где есть вся эта информация. А сдающим тест нужно тщательно отслеживать сообщения в личном кабинете, где будет сообщаться о месте и времени, где будет проводиться тестирование каждому отдельному выпускнику в его собственном кабинете.

Эксперт рассказал, что есть большая проблема документов об образовании. Ведь очень многие выпускники покинули города, где учились и сейчас возникает вопрос, а как получить свидетельство.

"Здесь есть несколько вариантов. Те, кто находятся на подконтрольных Украине территориях и в более или менее безопасных местах, они могут получить свидетельство там, где они находятся сейчас. Те, кто был вынужден перемещаться, уже имеют свидетельства заказанные через школы, где они учились. Но этот момент требует еще тщательной проверки", — рассказывает Горбачев.

Для тех, кто является перемещенным лицом и не знает, есть ли для него заказанное свидетельство, обращаться в инфоресурс с официальным запросом. Если его вдруг нет, нужно связываться со школой и немедленно заказывать свидетельство, если это возможно. В электронном виде каждый ребенок имеет право получить свидетельство о среднем образовании. А в украинских вузах "физическое" свидетельство в этом году не потребуют.

"Все данные наших выпускников будут заложены в Единую государственную систему информационную базу образования и там по номеру свидетельства, фамилии отчества и даты рождения, каждое заведение высшего образования может проверить наличие и правильность свидетельства ребенка", — говорит эксперт.

Он рассказал, что войну дети переживают особенно чувствительно. Для Украины – это огромная работа впереди для того, чтобы компенсировать и психологические травмы, которые получили дети и образовательные потери, которые мы имеем и в результате ковида, и в результате российской агрессии.

"Я очень рекомендую подписаться на ресурс Образовательный центр верховного совета, там очень много ссылок на уместные и интересные в исполнении для родителей и для детей рекомендации, как уменьшить это негативное влияние.

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