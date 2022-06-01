Дети играли в песочнице и нашли противопехотную мину (фото)

Пиротехники обезвредили мину на месте обнаружения.
В одном из городов Украины дети играли в песочнице и нашли ПОМ-2 – осколочную противопехотную мину кругового поражения. К счастью, она не сдетонировала, никто из малышей не пострадал.
Об этом 1 июня сообщили в ГСЧС.
Пиротехники обезвредили мину на месте обнаружения.
Спасатели обратились к родителям с предупреждением, что естественное детское любопытство побуждает их к опасным действиям и экспериментам. Они могут пытаться разобрать боеприпасы, принести домой или ударами испытывать их на прочность. Поэтому важно объяснить детям, как поступать в случае обнаружения взрывоопасного предмета.
Напомним, российские оккупанты засыпали украинскую землю минами, бомбами и снарядами. ТСН.ua рассказывает, как отличить и уберечься.
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