Дети из Хмельницкой области уехали поездом от горе-родителей: где их нашли

Трое детей из поселка Ямполь в Хмельницкой области сбежали от пьяных родителей. Детей обнаружили полицейские на станции в Тернополе, это ориентировочно в 75 км от их места жительства.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

"Детей правоохранители угостили чаем со сладостями и вызвали на станцию работников ювенальной превенции Тернопольского райуправления полиции. Юных беглецов отвезли в центр социально-психологической реабилитации детей. Общаясь с ними, ювенальные работники выяснили, что их родители употребляют алкоголь, бьют и издеваются над своими детьми", – отметили в ведомстве.

Родители об исчезновении детей до сих пор в полицию не сообщали и не волновались об их отсутствии. Их привлекут к ответственности по статье о невыполнении родительских обязанностей, предусматривающей минимум 850 грн штрафа.

Напомним, в Одесской области женщина похоронила в своем дворе мертворожденного ребенка вместо того, чтобы обратиться в больницу.

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