Дети из Украины за границей смогут изучать дистанционно украинские предметы: как это будет происходить

Такая модель обучения введена для того, чтобы снизить нагрузку на ученичество.
Учреждения общего среднего образования будут засчитывать оценки по предметам, общим для зарубежных и украинских школ.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.
Как отмечается, 7 сентября вступил в силу приказ МОН от 21.08.2023 № 1022, определяющий особенности обучения детей, выехавших из нашей страны из-за полномасштабной войны РФ против Украины и получающих образование одновременно в школе страны пребывания и украинской школе.
Учреждения общего среднего образования будут засчитывать оценки по предметам, общим для зарубежных и украинских школ.
"Такая модель обучения введена для того, чтобы уменьшить нагрузку на ученичество, которое вынуждено учиться за границей. В то же время программа поможет сохранить связь этих детей с Украиной и мягко вернуться в нашу систему образования по возвращении домой", – пояснил заместитель министра образования и науки Андрей Сташков .
В то же время, учреждения, в которых можно изучать украиноведческие предметы, будут определять органы управления в сфере образования областных, Киевской городской военных администраций, органов местного самоуправления.
Какие предметы ученики будут изучать в отдельных классах:
1–4 классы:
- Украинский язык и литература;
- Я исследую мир (в части гражданской и исторической образовательной отрасли).
5–9 классы:
- Украинский язык;
- Украинская литература;
- Введение в историю Украины и гражданского образования (5 класс);
- История Украины. Всемирная история (6 класс);
- История Украины (7-9 классы);
- Основы правоведения (9 класс);
- География (8-9 классы).
10-11 классы:
- Украинский язык;
- Украинская литература;
- История Украины;
- Гражданское образование (10 класс);
- География (11 класс);
- Защита Украины.
Также в рамках недельной нагрузки предусмотрены часы для индивидуальных занятий и консультаций: один в неделю для 1–4 классов и по два — для 5–11 классов.
Напомним, что в США школьница обнаружила череп кита в возрасте 34 млн лет.