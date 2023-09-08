Дети из Украины за границей смогут изучать дистанционно украинские предметы: как это будет происходить

Такая модель обучения введена для того, чтобы снизить нагрузку на ученичество.

Учреждения общего среднего образования будут засчитывать оценки по предметам, общим для зарубежных и украинских школ.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Как отмечается, 7 сентября вступил в силу приказ МОН от 21.08.2023 № 1022, определяющий особенности обучения детей, выехавших из нашей страны из-за полномасштабной войны РФ против Украины и получающих образование одновременно в школе страны пребывания и украинской школе.

Учреждения общего среднего образования будут засчитывать оценки по предметам, общим для зарубежных и украинских школ.

"Такая модель обучения введена для того, чтобы уменьшить нагрузку на ученичество, которое вынуждено учиться за границей. В то же время программа поможет сохранить связь этих детей с Украиной и мягко вернуться в нашу систему образования по возвращении домой", – пояснил заместитель министра образования и науки Андрей Сташков .

В то же время, учреждения, в которых можно изучать украиноведческие предметы, будут определять органы управления в сфере образования областных, Киевской городской военных администраций, органов местного самоуправления.

Какие предметы ученики будут изучать в отдельных классах:

1–4 классы:

Украинский язык и литература;

Я исследую мир (в части гражданской и исторической образовательной отрасли).

5–9 классы:

Украинский язык;

Украинская литература;

Введение в историю Украины и гражданского образования (5 класс);

История Украины. Всемирная история (6 класс);

История Украины (7-9 классы);

Основы правоведения (9 класс);

География (8-9 классы).

10-11 классы:

Украинский язык;

Украинская литература;

История Украины;

Гражданское образование (10 класс);

География (11 класс);

Защита Украины.

Также в рамках недельной нагрузки предусмотрены часы для индивидуальных занятий и консультаций: один в неделю для 1–4 классов и по два — для 5–11 классов.

Напомним, что в США школьница обнаружила череп кита в возрасте 34 млн лет.