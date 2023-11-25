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Дети кладут конфеты, взрослые плачут: как в Киеве чтят память жертв голодоморов (фото, видео)

Автор
Игорь СеровИгорь Серов
Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
1 мин
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Чествование памяти жертв голодоморов в Киеве 25 ноября 2023 года / © ТСН.ua
Чествование памяти жертв голодоморов в Киеве 25 ноября 2023 года / © ТСН.ua
Чествование памяти жертв голодоморов в Киеве 25 ноября 2023 года / © ТСН.ua
Чествование памяти жертв голодоморов в Киеве 25 ноября 2023 года / © ТСН.ua
Чествование памяти жертв голодоморов в Киеве 25 ноября 2023 года / © ТСН.ua

У мемориала жертвам голодоморов состоялась панихида.

Традиционно в четвертую субботу ноября Украина поминает жертв голодоморов 1932-1933 годов. 25 ноября в столице Украины чтили память о более чем 7 миллионах погибших от искусственного массового голода, организованного коммунистическим правительством СССР.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места происшествия.

В Киеве у мемориала жертвам голодоморов состоялась панихида.

Сотни людей пришли к памятнику с лампадками, свечами, хлебом и яблоками, которые складывали у подножия. Дети клали конфеты, на глазах у взрослых выступали слезы.

В Киеве чтят память жертв голодоморов

В Киеве чтят память жертв голодоморов

Напомним, Министерство внутренних дел на днях передало Музею Голодомора оцифрованные копии более 1000 уголовных дел периода геноцида украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
194
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