Дети, которым небезразлично: сеть частных школ КМDШ воспитывает ответственных граждан через благотворительность

Волонтеры, благотворители, активисты – тысячи ответственных и неравнодушных людей – стали ядром устойчивости Украины во время войны. Вдохновленные их примером, современные дети также хотят быть полезными и творить добрые дела. Но часто не знают как. И задача важных для ребенка взрослых – научить ребенка заботиться не только о себе. Команда сети КМDШ Всесвіт помогает детям понять, что справедливой и светлой жизни делают люди и учит быть именно такими людьми. Как именно – расскажем дальше.

Ученики помогают военным и ветеранам, детям-ВПЛ и лишенным родительской заботы, даже животным – еще в школе они узнают, что у доброты нет границ и есть много способов протянуть руку помощи другим.

«Социальная ответственность, эмпатия, стойкие моральные ценности – все это крайне важно, чтобы ребенок вырос целостной, устойчивой личностью. Именно так мы хотим видеть следующее поколение украинцев. Благотворительные акции, ярмарки, поездки в приюты и детские дома – это делает детей неравнодушными и показывает, как можно делать добро. От сборов на РЭБы и дроны до прикормки бездомных животных – я горжусь, что наши ученики растут ответственными людьми», – рассказал владелец сети частных школ и садов КМDШ Всесвіт Владимир Козленко.

У помощи есть разные формы, поэтому в КМDШ дети становятся участниками различных благотворительных акций и активностей. Ко Дню защиты животных учащиеся КМDШ Осокорки всей школой собирали корм, игрушки и теплые лежаки приюта для животных Hatul Madan Shelter, а затем лично доставили все пушистым. К предстоящим зимним праздникам все учащиеся приняли участие в благотворительной акции «Тайный Санта», где собрали около 200 подарков для детей ВПЛ и прифронтовых территорий. Но ключевым направлением школьного волонтерства военного времени все же есть помощь ВСУ.

Уже традиционными для частных заведений сети КМDШ Вселенная стали ярмарки. Школьники собственноручно готовят печенье и разные вкусности, а затем угощают ими за донат. Так, на двоих Гастро Фестах – в КМDШ Осокорки и Голосеев – благодаря детскому кулинарному мастерству удалось собрать почти 170 тыс. грн. Эти средства направили на закупку установки РЭБ для первой роты 42 ОМбР, ремонт генератора для 143 бригады, запчасти для Фонда поддержки беспилотных бомбардировок, масла для автомобилей, бронежилета, а остальное задонатили на закупку дронов для 411 батальона БПЛА. А в Лицее Гранд за вкусности удалось получить более 8 тыс. грн, которые ребята решили перечислить учебному центру SKY PILOTS. Этих средств хватит на курс для одного военного.

Также ученики из КМDШ Голосеев изготовили около 350 энергетических батончиков, и вместе с разрисованными флагами передали военным. А в сентябре собирали сухие перекусы для отдельной бригады БПЛА.

В сети частных школ уверены, что подобные акции дают детям понять ценность добрых дел и учат их быть активными в помощи другим. Ведь Украине нужны неравнодушные и ценностные люди – они являются основой устойчивости нашей страны во время войны и станут основой действенной силы в ее восстановлении.