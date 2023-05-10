Дети кричали, а когда обрушилась часть дома, замолчали: жительница Умани рассказала о трагедии

Жительница многоэтажки в Умани, куда в ночь на 28 апреля попала российская ракета, Ванда Макаренко рассказала, что на рассвете ее с мужем разбудил взрыв. После этого в квартире исчез свет и возник пожар, а в квартире очень кричали дети.

Историю пострадавшей рассказывает издание "18000".

По словам женщины, они хотели спасать детей, но одна из плит упала и преградила нам дверь. После этого их открыть было невозможно.

"Я слышала, что они открыли свои двери, но за ними не было пола, им было некуда выходить. Двери закрылись. Дети кричали еще несколько минут, потом наиболее пострадавшая часть дома моментально обрушилась и дети смолкли. С ними в квартире находились еще четверо людей – целая семья. Все они погибли", — рассказала жительница.

Ванда Макаренко споминает, что дым от пожара начал заполнять квартиры. Впрочем, они с мужем не могли выйти из помещения. Женщина говорит, что позвонила по телефону в "102", а экстренные службы приехали достаточно быстро.

"Спасатели эвакуировали нас через балкон, мы схватили с собой только документы. Внизу уже работали врачи и психологи. Спасатели очень осторожно разбирали завалы. Все, что находили, отдавали людям. Дыма было так много, что мы стояли снизу и не могли здесь дышать", – рассказала жительница разрушенного дома.

Также, по ее словам, несколько лет назад из-за войны в многоэтажку переехала семья из Луганской области. В результате ракетного удара они потеряли двоих детей.

Ракетный удар по дому в Умани

К утру 28 апреля российские войска ударили по многоэтажному жилому дому в Умани Черкасской области. Российские кафиры почти полностью уничтожили один подъезд – это 27 квартир.

Поисково-спасательная операция в городе продолжалась 35 часов. Россияне убили 23 человека. Среди погибших также пятеро детей : двое мальчиков и три девочки. Им было от полутора до 16 лет.

Читайте также:

Хоронят в закрытых гробах изуродованные тела: Умань прощается с жертвами удара