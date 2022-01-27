Дети массово болеют: в Одессе школьников отправили на дистанционное обучение

Учащиеся болеют и COVID, и гриппом, и ОРВИ.

На дистанционную учебу перевели школьников в Одессе.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 27 января.

Соответствующие решения приняла местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Детей отправили по домам, чтобы предотвратить массовое инфицирование. К слову, речь идет не только о коронавирусе. Дети массово болеют и острыми респираторными заболеваниями, и гриппом. Поэтому в Одессе уже не работали более полутора тысяч классов.

Онлайн-учеба начинается и у школьников в Херсонской области от 27 января. Он будет продолжаться как минимум десять дней.

Напомним, учитывая резкий всплеск заболеваемости в учебных заведениях, Министерство образования и науки рекомендовало всем школам в Украине перевести учеников старших классов на дистанционное обучение минимум на две недели. Кроме того, на удаленную или смешанную форму обучения просят отправить и учащихся профессионально-технического образования. Из дома придется учиться и студентам вузов.

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