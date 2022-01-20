Дети не могли открыть дверь, а бабушка спала: новые подробности пожара на Черниговщине, в котором сгорели 4 человека

Дети не могли открыть дверь, а бабушка спала: новые подробности пожара на Черниговщине, в котором сгорели 4 человека

Пожар обнаружил дедушка, когда вернулся под вечер домой из заработков.

Страшная трагедия всколыхнула Украину — пожар унес жизни четырех человек — бабушки и ее трех внуков. Трагедия произошла в селе Браница, Черниговской области. Дедушка в это время находился на подработке, когда вернулся – увидел только дым.

Об этом пишет "Суспільне".

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Как случился пожар

Пожар произошел 18 января. Сообщение о нем поступило в тот же день около 17.00. Потушить пожар пытались 16 спасателей. Огонь унес жизни четырех человек: 5-летних двойняшек, мальчика и девочку, 4-летнего мальчика и их бабушку. Дедушки дома не было.

"Я не знаю, я пришел домой – уже дым шел из дома. Я работал, рубил дрова", – вспоминает дедушка погибших Александр Гущин.

Управление ДСНС в Черниговской области

Спасателей, сказал мужчина, вызвал сосед – друг семьи Сергей.

По его словам, дети, наверное, пытались выйти, но дверь была закрыта, они не смогли открыть. Бабушку же нашли на кровати.

"Она уложила их спать и сама уснула с ними, а они же спят 15 минут и бегают дальше. Там одна комната, и комната это была кухня", — сказал мужчина.

Какие версии трагедии

Спасатели рассматривают две причины пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, потому что дом хозяева грели грубой, или короткое замыкание.

Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

Мать детей работает в Киеве, чтобы обеспечить семью. Три раза в месяц мать приезжала домой. Похоронят троих детей и их бабушку сегодня, 20 января. Полиция открыла уголовное производство.

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