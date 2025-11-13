Дети не понимают классику: учитель года призвал посмотреть школьную программу

Литература / © pixabay.com

Победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021 года Артур Пройдаков считает, что украинским школьникам нужно изменить подход к изучению литературы. По его словам, часть произведений в школьной программе слишком сложна для восприятия детьми 12–14 лет.

Об этом он рассказал в интервью программе "Прайм-Тайм".

"Некоторые тексты школьники просто физически не способны понять из-за возраста и отсутствия жизненного опыта", - сказал педагог.

Речь идет, в частности, о "Маленьком принце" Антуане де Сент-Экзюпери, "Дон Кихота" Сервантесе и "Ромео и Джульетте" Шекспире. Учащиеся воспринимают эти тексты поверхностно или даже с шутками, считает Пройдаков.

Не менее сложны для восьмиклассников и эпические произведения — “Илиада” и “Одиссея”, которые без знания античной культуры превращаются для подростков в перечень имен и событий.

Что предлагает учитель

Пройдаков предлагает в 5–9 классах сосредоточиться на произведениях, близких по темам к опыту подростков — о дружбе, самопознании, семье, выборе и взрослении.

В качестве примера он приводит "Тореадоров из Васюковки" Всеволода Нестайко или современную литературу - произведения Фредрика Бакмана.

"Классика важна, но ее нужно изучать тогда, когда ученики уже готовы к более глубокому анализу", - подчеркнул педагог.

Он также отметил, что некоторые украинские произведения, в частности "Слово о походе Игорев", "Повесть временных лет" или "Разве ревут волы, как ясли полны?", имеют большое культурное значение, но часто не вызывают интереса к чтению из-за сложного языка и сюжета.

По словам Пройдакова, речь идет не об отказе от классики, а о создании логической системы обучения, в которой литература помогает ребенку развиваться, а не отталкивает.

