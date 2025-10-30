"Дети не умеют читать": рассказ учительницы возмутил родителей в Сети

Репетитор о детях, которые не умеют читать / © Фото из открытых источников

Репетитор младших классов рассказала, что к ней обращаются родители с просьбой помочь ребенку седьмого класса, который не умеет читать. Она отметила, что часто родители переводят ответственность на школу.

Об этом Галина рассказала в видео на TikTok.

«А что же вы делали в седьмой класс? Это ваша обязанность как родителей — обучать ребенка базовым навыкам», — подчеркнула Галина.

Публикация вызвала дискуссию в Сети. Часть пользователей утверждает, что школа должна обучать чтению, и если этого не происходит, вопрос возникает у учителей. Остальные поддержали мнение репетиторки, отмечая, что родители должны контролировать процесс обучения и закреплять материал на дому.

Некоторые комментаторы отметили индивидуальные потребности детей.

«Школьная программа одна для всех, а возможности каждого ребенка разные. Если есть трудности с учебой, родители должны участвовать в процессе».

Остальные подчеркивают, что ответственность за обучение ребенка объединяет усилия школы и семьи: школа дает базу, а родители контролируют и помогают закрепить знания.

«Ребенок мой — и его обучение зависит прежде всего от меня», — пишут в комментариях.

Напомним, ранее говорилось, что в Киеве 93% лучших учеников получили ноль баллов на олимпиаде по математике. Мероприятие для учеников восьмых классов закончилось провалом — 1254 из 1352 участников не справились ни с одной из предложенных задач.