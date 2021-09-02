Дети неухоженные, а родители пьянствуют: в Одессе изъяли из семьи 5-летнюю девочку

Дети неухоженные, а родители пьянствуют: в Одессе изъяли из семьи 5-летнюю девочку

О девочке, которая плакала, полиции сообщили неравнодушные соседи.

В Одессе чиновники изъяли из семьи 5-летнюю девочку, которая содержалась в ужасных условиях.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В полицию поступила информация о том, что в одной из квартир дома на улице Паустовского плачет ребенок.

В доме, о котором шла речь, сотрудники полиции, Службы по делам детей и медики обнаружили полную антисанитарию и совершенно неприемлемые условия для проживания детей, воспитывающихся в семье.

Выяснилось, что родители 5-летней девочки и ее 14-летнего брата неоднократно попадали в поле зрения полиции за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По словам соседей, взрослые в этой семье ведут асоциальный образ жизни, систематически пьянствуют, ругаются и не уделяют должного внимания детям.

На родителей — 55-летнего отца и 43-летнюю мать — полицейские составили протокол по ст. 184 КУоАП ( "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей").

Напомним, в Одессе на проспекте Добровольского женщина превратила квартиру в свалку. Вместе с матерью жил 9-летний сын, которого накануне забрали.

Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском мама оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.

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