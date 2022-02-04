Дети осиротели, а виновник аварии бесследно исчез: стали известны подробности смертельного ДТП в Одессе

Погибших похоронят сегодня.

Под Одессой, на трассе Одесса – Кучурган между селами Каменка и Щербанка, произошла страшная авария, в которой погибли супруги. В их автомобиль Skoda врезался Ford, вылетевший на встречную полосу. После аварии виновник ДТП решил скрыться с места происшествия.

Виновник аварии исчез, его ищут

Как пишет издание "Обозреватель", за рулем "американца" находился 39-летний Сергей Чилей. Он сразу же скрылся с места ДТП. В полиции сообщили, что мужчину все еще не задержали, он находится в розыске. Знакомые погибших в соцсетях рассказывают, что виновник аварии мог скрыться на территории непризнанного Приднестровья в Молдове.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек). Виновнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Двое детей остались без родителей

Погибшими в ДТП оказались супруги – 42-летняя Виктория Соломон и 46-летний Григорий Баранов. От полученных травм они скончались на месте. Их похоронят сегодня, 4 февраля, в поселке Лиманское Раздельнянского района Одесской области. Сейчас там живут родители погибшей женщины.

"Похороним их в Лиманском, здесь они оба выросли, знакомы были с детства. Хотя жили и работали в Черноморске. У них есть взрослый сын, ему 19 лет, и младшая дочь Дана, ей 7 лет. Мы будем оформлять опекунство, она сиротой не останется. После похорон займемся документами", – рассказала сестра Виктории Ирина Федько.

Дане уже сообщили о гибели родителей. По словам родных, девочка еще шокирована, она не сразу поймет, что произошло с ее родителями.

Что известно о погибших

Григорий всю жизнь служил в правоохранительных органах, но на пенсию вышел подполковником. Виктория работала в салоне мастером-парикмахером. И Виктория, и Григорий очень любили своих детей. Они гордились старшим сыном, который недавно вернулся с армии.

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