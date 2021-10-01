Дети остались без медпомощи: под Харьковом в больнице по банальной причине закрыли педиатрическое отделение

Дети остались без медпомощи: под Харьковом в больнице по банальной причине закрыли педиатрическое отделение

Принимать маленьких пациентов в Купянске просто некому.

В Купянске Харьковской области больница осталась без детского отделения. Медиков, которые там работали не уволили, а перевели в ковид-отделение.

Об этом говорится в приказе директора КНП Купянского территориального медицинского объединения.

Так, администрация КНП Купянского ТМО, довела до сведения жителей города и района информацию о работе детского отделения Купянской городской больнице. По состоянию на 1 октября 2021 детское отделение не может работать в обычном режиме из-за увольнения 2-х врачей, которые работали на 2 отделения (инфекционное детское, педиатрическое отделение).

Сейчас всех работников, работавших в детском отделении, будут переводить в инфекционное отделение для борьбы с COVID-19.

В настоящее время проводится организационная работа по возможности привлечения педиатров из других больниц для работы в детском отделении.

Напомним, что в Украине критически не хватает анестезиологов. Больницы привлекают их квартирами и повышенными зарплатами, но это не помогает.

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