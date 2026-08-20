Дети остались без отца после смерти матери: скандальная история мобилизации

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Отца двоих малолетних детей, который после смерти их матери остался единственным человеком, способным полноценно о них заботиться, в мае мобилизовали в ВСУ. Лишь после вмешательства Офиса омбудсмена мужчину освободили от военной службы по семейным обстоятельствам.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в сообщении в Facebook.

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По словам Лубинца, дети 2019 и 2022 годов рождения после мобилизации отца почти два месяца жили у бабушки, испытывая стресс и ожидая его возвращения. Еще в июне мужчина подал рапорт об увольнении с военной службы, сославшись на наличие двух малолетних детей, мать которых скончалась.

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«Казалось бы, в этой ситуации не должно было возникнуть никаких вопросов. Но рассмотрение рапорта затянулось. Отца переводили из одной воинской части в другую», — отметил Лубинец.

Служба по делам детей по месту жительства семьи не смогла связаться с воинской частью, поэтому обратилась к омбудсмену. После этого Лубинец возбудил производство и неоднократно обращался в Генеральный штаб ВСУ с требованием разрешить ситуацию.

«Почти два месяца семья ждала решения, которое должно было быть принято без лишних проволочек. В конце концов отца уволили с военной службы. Он вернулся домой. К своим детям. Семья воссоединилась», — сообщил омбудсмен.

В то же время Лубинец подчеркнул, что подобные случаи свидетельствуют о проблемах в работе государственной системы, когда гражданам приходится обращаться к омбудсмену после исчерпания других предусмотренных механизмов.

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«Дети не должны становиться заложниками бюрократии. Особенно тогда, когда они уже потеряли маму и просто ждут своего папу», — заявил он.

Омбудсман также призвал граждан своевременно оформлять документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации, если для этого имеются основания.

Напомним, ранее в Днепре 17-летняя девушка-сирота осталась без единственного опекуна после того, как мужчину задержали сотрудники ТЦК и СП и через несколько часов отправили на военный полигон.

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