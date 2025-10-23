Дети получили "три жизни" за поведение на уроках: родители возмущены новым методом украинской учительницы

Школа

Украинская учительница зарубежной литературы Алина Мец вызвала оживленную дискуссию в соцсетях после введения оригинальной системы контроля дисциплины на уроках.

Об этом учительница рассказала в TikTok.

Каждый ученик получил три "жизни" за нарушение правил - теряет одно, за вежливое поведение - получает дополнительное. Если все "жизнь" утрачены, школьнику насчитывают два дополнительных домашних задания.

"Сегодня вы получаете три жизни. Если нарушаете правила - минус одна жизнь. Если ведете себя хорошо - получите дополнительную. Когда вся жизнь закончится - две домашки", - пояснила педагогиня в видео на TikTok.

Родители и пользователи сети отреагировали отрицательно:

"Достаточно одного-двух бунтарей - и система рассыпается".

"Те, кто нарушает дисциплину, все равно не будут выполнять задачи".

"Образование или компьютерная игра?"

Некоторые признали, что учительница пытается мотивировать детей через игру, а не наказание. Однако большинство согласились: дисциплина держится не на "жизнях", а на авторитете учителя, справедливости и взаимоуважении.

