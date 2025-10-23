- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 219
- Время на прочтение
- 1 мин
Дети получили "три жизни" за поведение на уроках: родители возмущены новым методом украинской учительницы
Украинская учительница Алина Мец ввела для учеников три жизни, которые можно потерять за нарушение правил на уроках.
Украинская учительница зарубежной литературы Алина Мец вызвала оживленную дискуссию в соцсетях после введения оригинальной системы контроля дисциплины на уроках.
Об этом учительница рассказала в TikTok.
Каждый ученик получил три "жизни" за нарушение правил - теряет одно, за вежливое поведение - получает дополнительное. Если все "жизнь" утрачены, школьнику насчитывают два дополнительных домашних задания.
"Сегодня вы получаете три жизни. Если нарушаете правила - минус одна жизнь. Если ведете себя хорошо - получите дополнительную. Когда вся жизнь закончится - две домашки", - пояснила педагогиня в видео на TikTok.
Родители и пользователи сети отреагировали отрицательно:
"Достаточно одного-двух бунтарей - и система рассыпается".
"Те, кто нарушает дисциплину, все равно не будут выполнять задачи".
"Образование или компьютерная игра?"
Некоторые признали, что учительница пытается мотивировать детей через игру, а не наказание. Однако большинство согласились: дисциплина держится не на "жизнях", а на авторитете учителя, справедливости и взаимоуважении.
