Дети провалились под лед на Черниговщине — двоих спасли прохожие

Спасатели в очередной раз призвали родителей быть бдительнее со своими детьми.

Трое малолетних детей провалились под лед на реке Белоус Черниговской области. К сожалению, погиб девятилетний мальчик.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Трагедия произошла 10 марта в селе Малый Листвен Репкинской территориальной громады. Трое малолетних

мальчиков провалились под лед на реке Белоус. Двоих из них спасли прохожие. К сожалению, третьего девятилетнего ребенка вовремя вытащить из воды не удалось. Его старшего брата после осмотра медиков госпитализировали в больницу. Еще одного младшего мальчика забрали домой родственники.

Спасатели в очередной раз призвали родителей напоминать детям об опасности выхода на тонкий лед — особенно в период неустойчивой погоды и перепадов температуры воздуха.

Ранее сообщалось о трагедии в Днепре. Там под лед на водоеме вблизи улицы Высоцкого Амур-Нижнеднепровского района провалился местный рыбак. Спасти его, к сожалению, не удалось.

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