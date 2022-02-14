Дети рассказывали, что отчим их насилует, а мать не реагировала: в Смеле будут судить 38-летнюю женщину

Дети рассказывали, что отчим их насилует, а мать не реагировала: в Смеле будут судить 38-летнюю женщину

Женщина знала о сексуальном насилии по отношению к своим детям, но никак на это не реагировала.

В Смеле будут судить 38-летнюю женщину за то, что скрывала факты изнасилования своих детей.

Об этом сообщает Смелянская окружная прокуратура.

В настоящее время прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении горе-матери.

"Следствием установлено, что обвиняемая ненадлежащим образом воспитывала и заботилась о здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии своих малолетних детей, не реагировала на сообщения о совершении в отношении них насильственных действий сексуального характера ее сожителем, что привело к психологическим травмам малолетних", — рассказали в прокуратуре.

За совершенное женщина может провести несколько лет в тюрьме.

Напомним, что в Харькове 33-летний местный житель получил 9 лет лишения свободы за изнасилование девушки.

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