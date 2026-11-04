Дети родились за границей: может ли ТЦК отказать многодетному отцу в отсрочке — ответ адвоката

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Рождение детей за пределами Украины не лишает военнообязанного мужчину права на отсрочку от мобилизации. Даже если дети зарегистрированы за рубежом и имеют иностранные свидетельства о рождении, такие документы могут служить полноценным подтверждением отцовства.

Об этом рассказал адвокат Павел Колошкин, которого цитирует издание «Новини.LIVE».

Реклама

Как оформить рождение ребенка за границей

По словам юриста, украинские семьи, ставшие родителями за рубежом, могут зарегистрировать рождение ребенка двумя способами.

Реклама

Первый вариант — получить свидетельство о рождении в местных органах регистрации. Для использования такого документа в Украине необходимо обеспечить его надлежащее оформление: сделать официальный перевод и, если это предусмотрено международными правилами, проставить апостиль или пройти процедуру консульской легализации.

В то же время сведения из иностранного свидетельства автоматически не попадают в украинский реестр актов гражданского состояния граждан.

Второй вариант — зарегистрировать рождение через консульское учреждение Украины. В этом случае родители получают украинское свидетельство, а информация о ребенке вносится в соответствующие государственные реестры.

Однако в некоторых странах законодательство предусматривает обязательную первичную регистрацию рождения в местных органах, после чего родители могут обратиться в украинское консульство.

Реклама

Почему возникают проблемы

Как объясняет адвокат, у многодетных отцов возникают трудности из-за особенностей цифровой системы воинского учета.

В частности, приложение «Резерв+» при автоматической проверке права на отсрочку использует информацию из украинских государственных электронных реестров. Если у ребенка есть только иностранное свидетельство о рождении, а соответствующей записи в украинской базе ГРАГС нет, система может не распознать родственные связи.

В результате мужчина не всегда может оформить отсрочку в автоматическом режиме.

В таких случаях необходимо обращаться в ЦНАП и предоставлять документы, подтверждающие отцовство. Речь идет, в частности, об иностранных свидетельствах о рождении с надлежащим переводом и легализацией.

Реклама

Дополнительную сложность представляет требование личного присутствия военнообязанного при подаче документов через ЦНАП. Это создает проблемы для мужчин, которые физически находятся за пределами Украины.

Какие решения принимает суд

Ключевым аргументом в пользу многодетных отцов является постановление Кабинета министров № 560, которое регулирует порядок предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации.

Согласно этому документу, для подтверждения соответствующих семейных обстоятельств мужчина должен предоставить свидетельства о рождении детей. При этом документ не устанавливает требования использовать исключительно украинские бланки или обязательно иметь запись о ребенке в реестре ГРАГС.

Следовательно, надлежащим образом оформленное иностранное свидетельство о рождении также может служить доказательством отцовства.

В подтверждение этой позиции адвокат приводит судебную практику. В частности, Запорожский окружной административный суд и Третий апелляционный административный суд в августе 2025 года по делу № 280/11450/24 пришли к выводу, что отсутствие сведений о ребенке в украинском реестре не является достаточным основанием для отказа в отсрочке.

Аналогичную позицию занял Закарпатский окружной административный суд в решении от 25 марта 2026 года по делу № 260/10003/25. Суд обязал предоставить отсрочку мужчине, который подтверждал отцовство свидетельствами о рождении детей, выданными в Словакии.

Еще один пример — решение Черкасского окружного административного суда от 18 мая 2026 года по делу № 580/2174/26. В данном случае суд защитил права отца, который предоставил свидетельство о рождении ребенка, выданное в Норвегии, с апостилем и официальным переводом.

Напомним, в Украине мужчине, у которого была отсрочка от мобилизации, отказали в выезде за границу вместе с матерью, имеющей инвалидность II группы. Причиной стало то, что его брат ранее сопровождал женщину за границу, но сам в Украину не вернулся. Мужчина обжаловал решение пограничников и выиграл суд.

Новости партнеров

Новости партнеров