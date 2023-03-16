Дети, рожденные в марте: основные черты их характера и как лучше назвать

Дети, родившиеся в марте, часто отличаются нерешительным характером, поэтому важно подобрать для них сильное имя. Как назвать девочку или мальчика в марте – читайте в материале ТСН.ua.

Мартовские малыши носят чувствительный характер и тонкую натуру, поэтому любое имя им не подойдет. Подходите к выбору имени ответственно, чтобы оно не противоречило натуре ребенка и помогало ему в жизни.

Дети, рожденные в марте: особенности характера

Малыши, родившиеся в первый месяц весны, носят, как и в этот период года, капризный и чувствительный характер. Младенцы часто плачут, их достаточно легко обидеть, а в старшем возрасте они тяжело воспринимают какие-либо отказы. Поэтому мартовские дети часто достаточно сильно привязаны к родителям.

Однако, дети, рожденные в марте, тоже сообразительны, имеют очень сильно развитую интуицию. Еще в раннем возрасте они учатся манипулировать родителями, чтобы получить все, что захотят. Не стоит за это обижаться на них — у этих малышей нет злых намерений.

Повзрослев, мартовские дети становятся мягкими и слегка плаксивыми. Им часто трудно постоять за себя, поэтому они могут подвергаться чужому влиянию, подражают сверстникам во всем. Часто такие дети испытывают несправедливое отношение в семье или школе.

Сильной стороной характера детей, рожденных в марте, считается богатое воображение и креативность. Они проявляют особый талант к творчеству с ранних лет, а обучение обычно дается им очень легко. В свободное время малыши занимаются своими хобби, которые зачастую достаточно творчески.

Другими положительными чертами есть великодушие, щедрость, инициативность, ответственность, любовь к животным.

Как назвать девочку или мальчика, родившихся в марте

Рекомендуется называть мартовского малыша сильным именем, чтобы ребенок стал увереннее в себе, сильнее. Желательно, чтобы в имени были следующие буквы: Д, Г, Р, Б. Также подходят детям, родившимся в марте, экзотические или уникальные имена — они подчеркнут их сильную натуру.

Как назвать родившегося в марте мальчика : выбирайте имя с сильной энергетикой. Это могут быть: Игорь, Владислав, Борис, Ярослав, Александр, Даниил, Антон, Давид, Ростислав, Денис, Григорий, Андрей, Тарас, Леонид, Петр, Роман, Филипп, Илья, Демьян, Виктор.

Как назвать девочку в марте : подходят имена с победными или лидерскими значениями или мужские аналоги женских имен. Например, Александра, Василина, Ольга, Дарья, Ярослава, Евгения, Ярина, Соломия, Кристина, Виктория, Клавдия, Валерия, Инна, Владислава, Антонина, Яна, Олеся, Полина.

Как назвать ребенка в марте: по церковному календарю

Верующие часто подбирают для своих детей имена, учитывая церковный календарь того или иного месяца. В таком случае следует выбирать имя из перечня святых, уважающих в день рождения малыша. Среди женщин, конечно, святых меньше, поэтому можно выбирать ближе к дате имени.

Какие именины в марте 2023 года по дням читайте в этом материале ТСН.ua. Благодаря списку вы сможете определиться с именем для девочки или мальчика.

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